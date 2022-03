Marta Riesco descoloca con su nuevo proyecto profesional

Desde que salió a la luz su relación con Antonio David Flores, Marta Riesco insiste en que solo quiere seguir con su trabajo de periodista, pero su nuevo giro profesional ha dejado a más de uno boquiabierto. La reportera de El programa de Ana Rosa lanzó este viernes lanzó su primer single, No tengas miedo y se prepara para conquistar las escuchas en las plataformas digitales.

Un auténtico bombazo que ha pillado a todos completamente desprevenidos y con el que ha cumplido un sueño. La canción que compuso con 18 años cuando su sueño era ser cantante y ganar Eurovisión ha llegado de modo inesperado a las plataformas musicales más importantes del momento.

Marta anunció la noticia a través de sus redes sociales, haciendo un guiño a sus críticos al anunciándolo desde los baños de Telecinco. "Mi camerino", bromeó a las 6.30 de la mañana, para dejar claro que a pesar de su debut como cantante no descuida su labor en El programa de AR. "Estoy muy emocionada. Lo habéis pedido mucho pero ahora ya es un hecho", desveló, compartiendo a continuación el enlace para escuchar su primer single en Spotify.

Además, Marta publicó un extenso post en el que sincera con sus seguidores respecto a lo que significa este inesperado debut en el mundo de la canción, un sueño cumplido en uno de los momentos más dulces de su vida

"Hay un dicho que me encanta, ‘Mala suerte, buena suerte ¿Quién lo sabe?’ Hoy tiene más sentido que nunca. Cuando empezaron a rebuscar en mi pasado para justificar que siempre he querido ser famosa y que estaba encantada con que se estuviese hablando (mal) de mi, una de las cosas que hicieron fue sacar esta canción".

"Quizás no sea la mejor canción del mundo pero la canté con toda la ilusión de quién empieza algo. Un estudio casero, una estudiante recién salida del colegio y un compositor amateur (@nico_gcaballero) que solo querían pasarlo bien y disfrutar haciendo lo que les gustaba", explicó, señalando que cuando 15 años después "rescataron" la canción, "al principio, me sentí mal, me dio vergüenza y me enfadaba cuando alguien la cantaba".

Sin embargo, "poco a poco me di cuenta que esa canción había vuelto a mi vida con un claro mensaje, "No tengas miedo". Y es cuando empecé a disfrutar con vuestros vídeos y bailes" contó, desvelando que fue Mediaset quien le propuso "escribir un nuevo capítulo de mi alocada vida" que no es otro que lanzarse de lleno al mundo de la música con un tema que, sin duda, refleja su manera de ser e invita a arriesgarse y vivir sin miedo.