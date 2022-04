La "voracidad" del espionaje a los famosos en la 'Operación Deluxe' sorprende a la Policía

La voracidad de Gustavo González, Sálvame y la productora La Fábrica de la Tele exigiendo y la "proactividad" del agente Ángel Jesús Fernández Hita proporcionando datos de carácter policial que incluyen denuncias, atestados, antecedentes penales, multas de tráfico, direcciones y datos reservados, ha provocado una gran sorpresa entre los miembros de la Policía consultados por Libertad Digital.

Puestos en contacto con varios policías de rangos que van desde la escala básica hasta la superior, todos coinciden en que "llama la atención que Fernández Hita operase con tanta facilidad y a discreción": durante algunos períodos de tiempo accedía a las bases policiales reservadas al Cuerpo Nacional Argos, Sidenpol y Objetos con absoluta impunidad. Cada vez que se realiza una consulta, Fernández Hita tenía que introducir su clave personal. Sólo en alguna ocasión tiró del número y el favor de otros compañeros para hacerlo.

Agentes de Policía explican que se puede acceder a estas bases de datos sin problema, pero esto cambia cuando teclean el nombre o DNI de una persona famosa. "Cotillear a un famoso, jamás: Nos meten tanto miedo desde Ávila (en referencia a la Escuela Nacional de la Policía) con no hacerlo poniendo como ejemplo el de las fotografías de la reseña de Isabel Pantoja, que no se me ocurriría". Se exponen a una llamada horas después de un superior les interrogue sobre el asunto y a una posterior sanción disciplinaria.

El caso Pantoja, un antes y un después. Se refiere este agente a la filtración en agosto de 2007 a la ficha policial de Isabel Pantoja. El programa de Antena 3 "Dónde estás corazón" publicó la imagen de la cantante tomada en dependencias policiales en el momento de su detención. La foto, tomada el 2 de mayo de ese año, mostraba a la tonadillera con la mandíbula desencajada y los ojos hinchados por las lágrimas.

Posteriormente, un centenar de funcionarios de la Administración de Interior y Justicia fueron investigados por haber utilizado su clave para acceder a este fichero. Muchos de ellos aseguraron que lo habían hecho por mera curiosidad.

En el caso de la ‘Operación Deluxe’, fue, al parecer, el visionado de un programa "Sálvame" emitido en abril de 2017 en el que miembros del Grupo VI de esta Unidad comprobaron que se estaba ofreciendo en directo información de un atestado policial sobre José Fernando Ortega Mohedano, hijo del torero José Ortega Cano y la fallecida cantante Rocío Jurado.

Era Mila Ximénez la que manejaba la información. En la Policía Nacional llamó la atención "la manera en la que exponía los hechos. Dado que en varias ocasiones se refería al contenido en el atestado policial, parecía hacer sospechar que esta periodista había tenido acceso a dicho atestado", señala en sumario. Se abrió la auditoría interna que acabaría señalando directamente a Fernández Hita, a Gustavo y a la productora del programa.

El propio agente imputado ofrecía información

Para colmo, no siempre eran Gustavo o los responsables de Sálvame los que solicitaban información. En algunas ocasiones, era el propio Fernández Hita el que tomaba la iniciativa. El 14 de junio de 2012 se comunica por whatsapp con Gustavo y le pregunta si le interesa "algo del marido de Telma" (por aquel entonces la hermana de la reina Letizia era pareja de Jaime Ignacio del Burgo). También le ofrece información sobre "el cantante de Pignoise" (Álvaro Benito, que también jugó en el Real Madrid).

El 10 de octubre de 2012, madrugador, Fernández Hita le pregunta a Gustavo a las ocho y pico de la mañana si "quiere algo de Norma Duval". "Qué hay. Miedo me das, responde Gustavo". A la oferta añade información sobre "el serbio", que, se supone, es Marc Ostarcevic, su exmarido y jugador profesional de baloncesto de procedencia croata. Otra de las ofertas hace referencia a Miguel Ángel Flores, el empresario del Madrid Arena, catástrofe que acabó con la vida de varias jóvenes en una fiesta.