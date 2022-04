Estremecedor relato de Antonio Resines: "Me enterraron varias veces"

Antonio Resines va recuperando su vida pública después de salir del hospital donde fue ingresado por covid el pasado mes de diciembre. Esta semana se ha podido ver al actor en varios actos públicos, entregas de premios y presentaciones de nuevos proyectos, así como en los informativos de Telecinco, donde ha concedido su primera entrevista televisiva tras recibir el alta médica.

En la conversación con Pedro Piqueras, al que le une una gran amistad, Resines habló sobre la "suerte" que ha tenido al superar la enfermedad y destacó "la gran dedicación" de las personas que la atendieron: "Sin ellos yo no estaría aquí". No obstante, no ha podido olvidar su traumática experiencia: " Al jefe de la UCI le pregunté si había estado tan mal y me dijo mira, has estado entre un 95 y 97% de posibilidades de morirse (...) Me enterraron varias veces".

El actor narró las "terribles" las alucinaciones que sufrió a causa de la medicación: "Yo estaba en otra realidad paralela. Los corticoides y el tipo de medicación para abrirme los pulmones y que pudiera respirar por mis medios, producen alucinaciones. Estaba en otro sitio y haciendo cosas como pelearme con los franceses en la Revolución Francesa, hablando con gente para que se parara la Segunda Guerra Mundial. Todo tenía que ver con cosas que había leído antes".

Además aprovechó para pedir disculpas a los sanitarios por su comportamiento, "consecuencia de estas alucinaciones": "Pensaba que ellos eran otra cosa. Les gritaba, les decía alguna barbaridad. He empujado a gente, incluida a mi mujer".

El momento más duro de la entrevista ocurrió cuando Resines desveló la dura petición que hizo a los médicos en el peor momento de la enfermedad: "Cuando no podía más, tiré la toalla y prefería irme para el otro barrio. Les pedí a los médicos que me pegasen un tiro, completamente en serio, porque yo me quería ir porque no aguantaba".