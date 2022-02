Comunicado de Antonio Resines tras recibir el alta: "Me han salvado la vida"

Después de 48 días ingresado en el hospital Gregorio Marañón a causa de una neumonía bilateral agravada por el Covid, Antonio Resines recibió este jueves el alta hospitalaria. Una gran noticia para todos los seguidores del popular actor que, desde que trascendió públicamente su delicado estado de salud la pasada Navidad, no han dejado de mandarle mensajes de ánimo y cariño a los que ahora ha contestado personalmente.

A través de una carta- y admitiendo que es lo único que puede hacer por el momento, ya que decir más de tres frases seguidas le agota - Resines agradece el apoyo de sus fans y de sus amigos en un delicado momento que, afortunadamente, ha quedado atrás. "Como ya sabéis por el comunicado que ha difundido el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, ayer por la tarde me dieron el alta hospitalaria, aunque me queda un tiempo de recuperación en casa, para que me puedan dar el alta definitiva", explica, asegurando que le queda un largo proceso de recuperación hasta que pueda retomar plenamente su carrera y su vida normal.

Confesando que ha pasado "momentos más que complicados", el actor ha dado las gracias a todo el personal del hospital porque "aparte de habernos tratado a mi familia y a mí con un cariño enorme, me han salvado literalmente la vida".

Además, dedica unas palabras de agradecimiento a "todas las personas anónimas que se han preocupado por mí, me han enviado mensajes de apoyo, han rezado por mí o simplemente me han deseado todo lo mejor". "La avalancha ha sido impresionante, y darme cuenta que tanta gente que ni siquiera me conoce me tiene tanto cariño, me ha emocionado profundamente", señala, sin olvidarse de sus "amigos" y "colegas de profesión", que "han estado puntualmente informados por Ana y por mí hijo Ricardo, porque sé lo pendientes que han estado de los partes y que los han contestado todos los días". "Ha sido un soporte fundamental para ellos", admite.

Un agradecimiento en el que también ha incluido a los medios de comunicación "por el respeto y el cariño con que han tratado el tema, sobre todo en los momentos más complicados", y también, y como no podía ser de otra manera, a su familia y a sus íntimos amigos: "Sé lo mal que lo han pasado y como han apoyado a Ana y Ricardo todo este tiempo".

"Espero estar muy pronto recuperado y poder contestar a todo lo que me preguntéis en persona en vez de a través de un comunicado, pero ahora mismo no tengo otra forma de hacerlo, pues decir más de tres frases seguidas, de momento me agota", concluye esta emotiva carta con la que Resines ha reaparecido tras su largo ingreso hospitalario.