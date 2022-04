Daniel Radcliffe ganó millones con Harry Potter pero cayó en el alcoholismo

Si las novelas de la escritora J.K. Rowling acerca de las aventuras de un adolescente llamado Harry Potter se convirtieron en "best-sellers", cuando se llevaron a la pantalla el éxito se multiplicó en todo el mundo. Su protagonista, Daniel Radcliffe, alcanzó tal popularidad que aparte de ganar millones de libras esterlinas, no supo entonces hacer frente al acoso periodístico y la presión constante de sus "fans" que acabó dominado por el alcohol. Por fortuna, gracias a sus mejores amigos, superó aquella adicción. Pero lo pasó mal. Todo aquello no lo ha olvidado y quien mejor lo apoya para no caer nunca más en semejantes situaciones de ansiedad y desequilibrio es su compañera, la actriz norteamericana Erin Darke, con la que lleva conviviendo, sin casarse, desde hace nueve años en su casa londinense, cerca del barrio de Chelsea, aunque el actor haga viajes con cierta frecuencia, profesionales, a los Estados Unidos, donde aparte del Reino Unido, está considerado un ídolo, sobre todo para aquellos niños como él que crecieron contemplándolo en la saga de "Harry Potter".

Hijo de un agente literario y una encargada de "castings" artísticos, con quienes siempre estuvo muy unido, fue precisamente ésta quien lo animó a dedicarse a la interpretación, consiguiéndole un papel en una adaptación televisiva de David Copperfield, miniserie donde representó, en su infancia, el papel del protagonista. Pero lo destacado en su biografía queda dicho que surgió a partir de 2001, durante un decenio, cuando fueron estrenándose las secuelas de ese personaje adorado por chicos y también adultos, el mago Harry Potter.

Daniel Radcliffe | Gtres

De cómo fue elegido para tal papel tiene su importancia ya que a las pruebas, tras anunciarse profusamente en los periódicos, acudieron nada menos que ¡cuarenta mil aspirantes! Y dieron con Daniel Jacob Radcliffe en el verano del 2000, cuando contaba sólo doce años. La creadora del héroe de esas historietas, ya mencionada, J.K.Rowling, dio su visto bueno. Daniel "era Harry Potter". Y no les defraudó a cuantos se arriesgaron a contratarlo. Su padre no estaba muy conforme con que el jovencito se dedicara al cine en vez de "algo más provechoso". Mas Daniel supo dar la talla en cada entrega, ganó una fortuna y tanto en Europa como el continente americano aquellos filmes reunieron en los cines donde se proyectaban miles y miles de espectadores. A día de hoy el patrimonio del actor ronda alrededor de treinta millones de euros. Consta que una parte de sus ganancias las dedica a obras benéficas.

Daniel Radcliffe llegó a sentirse acosado constantemente por los periodistas, las admiradoras que deseaban estar con él. Y fue cuando encontró en la bebida, erróneamente, un medio de escape. Sus allegados, amigos que se dieron cuenta de tales excesos, lo convencieron para someterse en una clínica a sesiones de desintoxicación.

Reconocía, cuando le preguntaban cómo es que no se le conocía novia alguna, que sus estrenos y viajes promocionales le ocupaban su tiempo. En 2007 pudo saberse, no obstante, dado que el actor no quería hacerlo público, que mantenía relaciones con una actriz llamada Laura O´Toole, con quien había representado la obra teatral Equus, original de Peter Shaffer. Donde en escena mantenía relaciones sexuales con un equino y aparecía sin ropa. Un escándalo se originó entonces, no por estar desnudo sobre las tablas, al fin y al cabo algo que podía tolerar una sociedad por pacata que fuera. Y estamos hablando de un teatro de Nueva York, en Broadway, sino por la promoción que días antes del estreno se hizo en la prensa, aquí semidesnudo. Los tabloides británicos se ensañaron con él, considerando que siendo un ídolo para la gente menuda que lo adoraba por haber encarnado a Harry Potter, ahora les podría causar un tremendo desengaño. Los hubo que casi lo tildaron de "actor porno".

Radcliffe con sus compañeros de reparto | Archivo

Daniel Radcliffe superó aquella campaña moralista. Intervino en otras películas de moderado éxito, como El sastre de Panamá. Y hasta la fecha no le han faltado otras opciones para estar más o menos en candelero. Quedó dicho que no le agobia ya el dinero, dada su tranquila posición económica. Pero su vocación artística lo ha llevado a intervenir últimamente en La ciudad perdida, convertido en un excéntrico millonario, Abigail Fairbax, que secuestra a una escritora. También ha intervenido este mismo año en un documental, con motivo de cumplirse los veinte años desde el estreno de la primera película de la saga "Harry Potter", en cuyo rodaje se reunieron en torno a Daniel los principales intervinientes, reclutados por el canal HBO Max. Y en estos días ya habrá finalizado otro, un "biopic" del cantante y cómico Weird Al Yankovic, que le ha exigido cambiar por completo de físico, sometiéndose a una exigente caracterización, con peluca "afro" y bigote, que lo hacen irreconocible para quienes lo sigan identificado como Harry Potter. Por cierto que, preguntado si estaría de acuerdo en reanudar la secuela, con buen sentido del humor ha dicho que, por él, no habría problemas, entendiéndose que su papel sería de padre o abuelo del mítico personaje novelístico.

Acerca de su actual vida íntima, asunto que él se niega a comentar con los periodistas, sabemos que continúa enamorado de Erin Darke, la actriz estadounidense, a la que conoció siendo ambos protagonistas de Amores asesinos, película donde tuvieron que despelotarse y rodar escenas de alto contenido erótico. La pulsión de aquellas secuencias dejaron abiertas las puertas en seguida para continuarlas privadamente. Era el año 2013 y desde entonces no se han separado. Erin es también una apreciada actriz que ha dejado muestras de su arte interpretativo en varias series televisivas, como La maravillosa señora Maisel y otra, Moonshine. Sin embargo, por el momento, la pareja no ha vuelto a coincidir en ningún otro reparto.

Daniel Radcliffe cumplirá treinta y tres años en julio próximo. Quienes lo conocen dicen que continúa teniendo un físico joven. Y es que a todos les recuerda, al verlo, que fue aquel mozalbete que con su magia supo conquistar a millones de niños.