Cómo se fraguó la polémica reaparición de Marta Riesco y Antonio David Flores

Aunque había prometido no hablar más de su relación con Antonio David Flores, Marta Riesco ha dado nuevos detalles sobre su comentada reconciliación. Mientras que durante su aparición en El programa de Ana Rosa, aseguró que prefería no abordar este tema, horas más tarde en Ya son las ocho, hizo algunas confesiones. Entre ellas, cómo se fraguó todo lo acontecido durante este fin de semana, cuando la pareja hizo pública su reconciliación frente a las cámaras y compartieron fotografías juntos en las redes sociales.

"La cena del viernes la disfruté que no os podéis imaginar", dijo sobre la necesidad que tenía de 'normalizar' su relación "sin tener que esconderse". "No lo he pasado mejor en mi vida que el viernes y el sábado. Cuando tienes tantas ganas de llevar una vida normal, me parecía mentira", aseguró a Sonsoles Ónega.

Sus compañeros de mesa quisieron saber de quién fue la idea de reservar en ese restaurante y el motivo por el que quisieron ponerse frente al ventanal desde el que podrían ser captados por la prensa: "Reservo yo porque soy una gran crítica gastronómica y tenía que elegir un buen sitio", afirmó sin confirmar si la intención de ambos era ser fotografiados.

"Estábamos ya sin miedo y nos daba igual", remarcó la periodista, asegurando que a pesar de las voces que dicen que todo ha sido un montaje, ellos están felices: "Fueron muchas conversaciones las que hemos tenido para una reconciliación", explicó sin querer entrar en más detalles para evitar que su trabajo se vea afectado. "No ha sido un proceso fácil para ninguno. A él no le gustan determinadas cosas, como que me viniese arriba en el programa. Él está feliz de que sea una persona dicharachera, pero por el bien de mi carrera, me dijo que no me beneficiaba, exponer una relación sentimental (...) Jamás me ha dicho que no haga nada, ya sabéis el carácter que tengo. Tengo una relación absolutamente libre y decido lo que puedo hacer. Evidentemente, no iba a hacer algo que le perjudicase a él con su familia".