El montaje de Marta Riesco y Antonio David Flores: "Nos han engañado como a chinos"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para analizar las noticias del corazón del momento, entre ellas el regreso de Marta Riesco y Antonio David, tal y se constató con las imágenes publicadas por la reportera este fin de semana con motivo de la celebración del cumpleaños de él.

"Nos han engañado diciendo que habían reñido", dijo Federico Jiménez Losantos al respecto de la bronca de Antonio David y Marta Riesco. "¿O siempre nos engañaron?"; dijo en referencia a la fecha de inicio de su romance y el tiempo que la pareja lleva junta. "¿Cuándo empezaron realmente?", se volvió a preguntar, asegurando que podría ser hace dos años -como se ha señalado- o bien posteriormente. "Cuando Olga estaba en Supervivientes ya estaban liados", confirmó la periodista Beatriz Cortázar, apuntando a que más de un año.

"Se fue al junta de accionistas e insultó a la empresa de la novia. Pero resulta que no, está saliendo otra vez en Mediaset", dijo el director de Es la mañana de Federico, decepcionado con el ex de Rocío Carrasco y su presencia mediática, y también con Marta Riesco, que ha aprovechado para sacar un disco. "¿Qué va a hacer ahora la Marea Azul, qué familia va a defender", se preguntó en la crónica rosa de esRadio.

"Un paripé de semana y media", dijo Isabel González, comentado de paso que Marta había aprovechado a "hacerse personaje" y sacar disco después de anunciar en directo una ruptura que ahora no es tal. En suma: "¿Cuando empezaron a engañarnos?", se preguntó en esRadio Jiménez Losantos, constatando que la pareja sigue junta tras las imágenes del cumpleaños. "Nos han engañado como a chinos y no tenían ninguna necesidad de hacerlo", lamentó.

"Se le queda a uno cara de tonto porque, quieras que no, nos lo habíamos creído", dijo el director de Es la mañana de Federico sobre la ruptura. Las imágenes de la pareja no dejan lugar a dudas, Marta Riesco "con una sonrisa que no cabía en la península ibérica, como diciendo que aquí mando yo y cuidado conmigo", dijo Federico. La reportera de AR, no obstante y pese a eso, "tiende a amenazar, el otro día a Chabelita", comentó por su parte la subdirectora Isabel González recordando esa y otras ocasiones en las que ella ha arremetido contra sus críticos y comentaristas.