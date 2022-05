Jorge Javier y Rocío Carrasco se salen con la suya: Marta Riesco desaparece de Telecinco

Ni rastro de Marta Riesco en la parrilla de Telecinco durante el día de ayer. A pesar de ser el personaje de la semana después de hacer pública la conversación telefónica que mantuvo con Rocío Carrasco en connivencia con Luis Pliego, la reportera no apareció en ninguno de los espacios donde colabora, El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho. Es más, ni siquiera trataron el asunto de la polémica llamada y prefirieron centrarse en la segunda parte de la entrevista de Olga Moreno en la revista Semana.

Mientras que Rocío Carrasco niega tajantemente que esa conversación se haya producido, aportando como prueba unas imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del restaurante donde comía con el director de Lecturas y que aportan más dudas que respuestas, Marta Riesco ha tomado la decisión de ponerlo en manos de la justicia. La novia de Antonio David Flores pidió las grabaciones de las cámaras íntegras, sin cortes, y le fueron denegadas, motivo por el tomará medidas legales.

Estas decisiones no han gustado nada a Jorge Javier Vázquez, que en un intento desesperado de dañar a la familia Flores, especialmente a Antonio David, pidió la cabeza de Marta Riesco amenazando con abandonar el grupo de comunicación: "O ella o yo", llegó a decir después de que la reportera denunciase en sus redes sociales el "acoso y derribo" contra ella por parte de La fábrica de la tele y sus caras más visibles.

Sea consecuencia de la petición de Jorge Javier o una decisión por parte de la productora Unicorn Content, lo cierto es que la reportera desapareció por completo de sus programas. Una decisión que según el presentador de Sálvame obedece a un ultimátum por parte de sus jefes: "Me han contado que lógicamente, desde su productora, le han dicho que hasta que no aparezcan las pruebas, y la que no apareces eres tú".

El comunicador parece tener mucha información del motivo de la retirada de Riesco, tanto, que asegura que su puesto de trabajo estaría "en peligro". Los jefes de la reportera, tanto de El programa de Ana Rosa como de Ya son las ocho, estaría cansados de sus explicaciones, le pedirían pruebas físicas (insinuó que tenía en su poder el audio de la llamada) y le habrían exigido hacerla pública.