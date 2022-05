Desde que Fabiola Martínez y Bertín Osborne decidieran de mutuo acuerdo separarse y firmar el divorcio al ver que la relación matrimonial ya no funcionaba, han sido muchas las especulaciones que ha habido acerca de ambos. De hecho, se ha llegado a publicar que entre ellos existe un distanciamiento e incluso mala relación, pero lejos de la realidad, los dos han sabido mantener un buenísimo vínculo y tener como prioridad el bienestar de sus hijos.

Ambos han participado este jueves en un acto de la Fundación Bertín Osborne aunque no han posado solos en el photocall, sino que siempre había una tercera persona en medio. La fundación ha presentado de la app +Family, el nuevo servicio integral y gratuito de asistencia a familias de personas con discapacidad, donde han coincidido y han destacado que su foto juntos no importa. "Estamos haciendo un súper trabajazo, hemos invitado a un montón de entidades, aquí está colaborando todo el mundo y, ¿con qué os vais a quedar? Con la foto de Bertín y Fabiola en el photocall el día de la fundación", dijo Fabiola.

La venezolana afirmó que su relación con el padre de sus hijos sigue siendo buena, como ya ha asegurado en multitud de ocasiones a pesar de que haya quien les quiera ver enfrentados públicamente. "Aunque no veáis la foto juntos, la relación, la sintonía no es la misma, porque ya no somos pareja, pero sí el poso que ha dejado todos los años que hemos pasado juntos".

Bertín y Fabiola acompañados por la infanta Elena

La venezolana agradeció a la infanta Elena y a todos los representantes de las fundaciones colaboradoras de +Family su participación en el proyecto que presenta junto a Bertín. "Ella no está como amiga de la fundación, ella viene como representante de la fundación Mapfre que es una de las entidades colaboradoras en todo este proyecto de +Family. Igual que está doña Elena, están los altos cargos representantes de cada una de esas entidades que colaboran", explicó.

En cuanto a Bertín, aseguró que su exmujer sigue siendo parte de su familia y se deshizo en elogios hacia ella. "Lo seguiremos siendo hasta el fin de nuestros días. Yo adoro a Fabiola, la adoro, me parece una mujer diez, es una maravilla y por eso le tengo una admiración tremenda. Eso no lo puedes quitar de ninguna manera", confesó.

El cantante confirmó que está "contento, feliz, viviendo en mi casa, en mi campo con mis animales y ella está feliz aquí en Madrid con sus niños, con su trabajo y en su fundación". De hecho, la expareja se ve con asiduidad. "Nos vemos todas las semanas porque yo vengo por lo menos un par de días, me paso las tardes con ellos y los fines de semana algunos vienen los niños. Mover a Kike es más complicado porque a lo mejor para día y medio es un follón, entonces vengo yo. Lo tenemos perfectamente organizado", dijo el presentador.