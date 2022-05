Fabiola Martínez rompe a llorar al confesar su mayor fobia: "He dejado de hacer muchas cosas"

Fabiola Martínez se ha convertido en la primera participante del programa Los miedo de... que se estrenó este lunes en Cuatro, docu-reality en el que varios famosos se enfrentan a sus fobias. En el caso de la exmujer de Bertín Osborne, el agua, que desde joven le produce "pánico": "Soy incapaz de sumergirme en el agua y esto me ha impedido hacer muchas cosas". Para ayudarla a superar su miedo, el programa animó a la concursante a meterse en el agua para nadar con animales marinos, una situación que hizo llorar "de la angustia" al recordar cómo este "terror" le ha afectado de alguna forma a su faceta como madre.

Fabiola Martínez en 'Los miedo de...'

"Debido a este miedo he dejado de hacer muchas cosas en mi vida. Desde disfrutar del mar con mis hijos o, lo que más me ha machacado, no poder hacer terapia en el agua con mi hijo Kike. Una terapia que nos ofrecieron cuando él era pequeño", confesó la venezolana completamente rota. "Nos ofrecieron hacer terapia en el agua para que nadara con delfines. El no poder hacerla para mí fue muy frustrante, pero me veía incapaz, me aterraba", añadió.

Fabiola señaló el posible origen de su miedo. Un capítulo "traumático" que vivió "con 10 u 11 años": "Viví una experiencia de ahogamiento", relató. La ex modelo trató de ayudar a una amiga que se estaba hundiendo bajo el agua, tratando de cogerla. Sin embargo, cuando le recogió de la mano, su amiga tiró de ella y la venezolana comenzó "a tragar agua": "Nunca llegué a rememorar la situación. Sentía que no podía soltarme, que tragaba agua, que no podía respirar. Tenía los ojos abiertos y me hundí", afirmó Fabiola Martínez, recordando ese duro momento.

A pesar de haber desmostado con creces la dedicación que ha tenido con sus hijos a lo largo de estos años, Fabiola no puede evitar tener la sensación de que "podría haber hecho mucho más": "Por mi hijo haría lo que fuese y vi que lo que fuese tenía un límite: el agua. Y me da mucha rabia no poder ofrecerle eso a mi hijo debido a mis miedo. Es muy doloroso".

Por este motivo, aceptó participar en el concurso, en el que las próximas semanas participarán otro famosos como Loles León o Antonio Canales: "Una de las motivaciones es poder vivir esta experiencia con Kike. Y ver hasta qué punto puede ser beneficioso para él y no pasarlo yo mal. Solo imaginarme su cara de alegría, de felicidad, de vivir esa experiencia… Es lo que hace que esté en este programa".