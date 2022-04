Fabiola Martínez responde a Toñi Moreno si tiene una nueva ilusión amorosa

Fabiola Martínez acudió a Gente Maravillosa, el programa de Toñi Moreno en Canal Sur, para hablar de su momento personal tras haberse separado, hace ya más de un año, de Bertín Osborne, así como la vida junto a sus dos hijos Carlos y Kike.

Una dolorosa separación tras una relación de más de dos décadas que aún sigue generando preguntas, muchas de las cuales Fabiola no tiene inconveniente en responder.

Pero ahora queda por delante lo más importante: mientras a Bertín Osborne se le han adjudicado ligues que han resultado ser falsos, lo cierto es que a Fabiola no se le ha relacionado con ningún hombre. ¿Está abierta al amor -preguntó Toñi Moreno- ahora que vuelve a estar soltera y sin compromiso? ¿Y lo ha hecho, en concreto, a través de las ya inevitables redes sociales?

"Por un lado, parece fácil ligar en las redes pero por otro nunca sabes quien está del otro lado. Si está viniendo por mí o por lo que yo puedo representar para él", contestó ella, que se declaró, no obstante, más de "las antiguas, de sentir ese feeling, que surja algo físico o químico pero de verdad".

No obstante, Fabiola volvió a contestar lo habitual: "Yo no estoy buscando. No quiero complicarme la vida. Quiero disfrutar de mi tiempo, de mí y de lo que he dejado de hacer, con mis amigas y mis amigos, y con mi familia, por supuesto". Fabiola, en definitiva, no está cerrada al amor pero tampoco lo busca: si en esa esta etapa llega alguien especial pues, mira, pero no está en mi radar".