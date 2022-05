Fernando Alonso gana 20 millones al año y estrena pareja austríaca

Aun cuando los triunfos se le resisten en los últimos tiempos, a causa más que por impericia debida a las máquinas que pilota, Fernando Alonso en cambio con las mujeres sigue siendo el seductor de siempre y no se le resiste aquella a la que "le echa el ojo". Después de romper con la modelo italiana Linda Morselli, su novia durante un quinquenio, ahora quien ocupa su corazón es una guapa colega nuestra, la reportera de la televisión austriaca Andrea Schlager. Se les ha visto fotografiados y en imágenes en la pequeña pantalla muy amartelados.

Habrá que ver si el asturiano mantiene ese romance más tiempo, acostumbrado como está a cambiar de compañera cada dos por tres. Podríamos decir eso tan trillado de que en estos momentos "se están conociendo". Lo que en el caso de Fernando Alonso significa que eso lo vive intensamente en la intimidad. Ya la llama en privado "Belleza poderosa". Por algo será...

La tal Andrea, cuyo palmito no admite objeciones, viene informando de los últimos mundiales de Fórmula 1, y además de los de MotoGP, para la cadena austriaca Servus TV. Y cuando no tiene a la vista ningún acontecimiento de esas pruebas, lo hace también en campeonatos de tenis. Me entero que, aunque aquí nada sabemos de ella, en su país sí que es muy conocida y fue nombrada en 2019 "periodista deportiva del año" por la revista Extradienst. Le gusta practicar equitación y el surf.

El currículo sentimental de Fernando Alonso, que en la actualidad tiene cuarenta años, natural de Oviedo, lo resumimos así: se casó en 2006 con la cantante Raquel del Rosario, quien fuera vocalista de El Sueño de Morfeo, y después solista. La boda fue celebrada en las islas Maldivas. Tarifaron en 2011. Y sucesivamente, el campeón fue ligando a varias modelos, las rusas Xenia Tchoumitcheva, Dasha Kapustina, su paisana la periodista Lara Álvarez y la ya citada al principio Linda Morselli. Alabamos el buen gusto del asturianín a la hora de buscarse un amor. Y ellas, encantadas de estar con un atractivo piloto.

Fernando Alonso es merecidamente rico: gana veinte millones de euros al año (le supera Lewis Hamilton, con cincuenta y cinco), calculándose que puede tener una fortuna estimada en ciento setenta millones, varios negocios, y casas en Oviedo y en Suiza, amén de otras propiedades. Posée un Ferrari, un Maseratti, un Mercedes... Lo que decimos en casos como el suyo: la subida de la luz eléctrica, no le preocupa.