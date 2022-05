Las extravagancias de Dua Lipa, la nueva estrella del pop sensual

Viene a cantar Dua Lipa, la diva actual del pop británico, con actuaciones el día 1 de junio en el Palau San Jordi, de Barcelona, y el 3 en el Wizink Center madrileño. Habrá muchos que nos leen y no la conozcan. Pero les anticipo que tiene una voz electrizante y en directo es una figura impresionante, tanto por su físico, su baile y desde luego esa personalidad interpretativa dentro del pop y sus variantes, hip hop, música disco, funk… La gente joven flipa con ella. Es de ascendencia albanokosovar, lo que añade singularidad a su presencia y acento vocal. Con veintiséis años ya ha tenido varios novios aunque por el momento no ha estabilizado su situación sentimental.

Sus padres emigraron de Pristina, cuando pertenecía a la antigua Yugoslavia y se afincaron en Londres, donde nació Dua (nombre que significa amor en albanés) a la que educaron para que no olvidara la cultura de sus ancestros. Luego, por su cuenta, ella fue aprendiendo inglés. El progenitor es músico y en casa Dua siempre lo escuchaba ensayar. A los quince años ella viajó sola a la ciudad de su familia. En Pristina se interesó por la antropología y fue poco a poco comprendiendo cuanto pasó en la guerra de Kosovo, interesándose por la política y adquiriendo conforme se convertía en adulta unas convicciones que la han llevado a manifestar, por ejemplo, su apoyo a la causa palestina. Lo que le ha causado algún conflicto con grupos proisraelíes cuando ha viajado en Estados Unidos. Uno de ellos llegó a contratar una página en el The New York Times acusándola de antisemita. Dua Lipa se defendió ante los periodistas diciendo que ella sólo trata de defender la solidaridad y la justicia.

Dua Lipa | Cordon Press

La carrera musical de Dua Lipa comenzó no sin antes ganarse la vida como camarera en algunos garitos del Soho londinense, al tiempo que en sus horas libres componía canciones que iba difundiendo en su canal de YouTube. Un empresario, que había tenido que ver con la carrera de Lana del Rey, se interesó por su repertorio hasta convertirse en su mánager. En 2017 grababa su primer disco, que conquistó a la juventud británica. De tal forma que en poco tiempo se convirtió en una estrella del pop británico. Y a partir de entonces fue aumentando la difusión de sus canciones hasta que se escucharon en los Estados Unidos.

Hay en Dua Lipa influencias de Madonna, Cristina Aguilera, Nelly Furtado y Kylie Minogue, de quien se hizo muy amiga. Esta artista australiana llevó a Dua a uno de sus conciertos en la seguridad de que el pop que practica es actualmente el que la juventud mundial prefiere.

La maldita pandemia truncó la extensa gira que Dua Lipa tenía prevista en 2021 con la leyenda "Future Nostalgia Tour", aludiendo a su disco "Future Nostalgia", cuyo contenido responde al género de música-disco, música para bailar. Precisamente en esa gira tenía concertadas sus actuaciones en Barcelona y Madrid, que son las que ahora podrá realizar. Aquel confinamiento que tantos millones de personas hemos padecido, a Dua Lipa le afectó mucho, y no sólo por los conciertos que hubo de suspender. Le entró una especie de tristeza depresión que hubo de superar a base de yoga, meditación y hasta hipnosis.

Enamoradiza, Dua Lipa ha tenido varios novios, desde un chef llamado Isaac Carew a un cantante norteamericano de la banda Lany, Paul Jason Klein, y un tal Anwar Hadid. Por el momento, Dua no tiene compromiso amoroso con nadie, que sepamos. Ha triunfado en la noche de los Grammys, y en los Óscar, buenos escaparates para que también en los Estados Unidos Dua Lipa comience a ser tan conocida como en Inglaterra. Para aumentar su popularidad ya ha participado en la película Argyle, un thriller de espionaje, y le espera un segundo papel en el ya anunciado rodaje de "Barbie", historia acerca de la famosa muñeca.