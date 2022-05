Miri Pérez ('MasterChef 2017') sufre un brutal accidente de moto

Miri Pérez-Cabrero, una de las concursantes más queridas de MasterChef 2017, sufrió un aparatoso accidente cuando circulaba con su moto por Madrid. La joven de 29 años fue arrollada por un coche y el conductor, lejos de socorrerla, se dio a la fuga. La actriz se recupera en el hospital de las graves heridas que le provocó la caída, sobre todo en la cara.

"He tenido un accidente de moto este mediodía. Se me han comido y se han dado a la fuga. Me ha sido imposible frenar, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero el coche estaba demasiado cerca", explicó en Instagram. "Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva, que es lo más importante. En el Hospital de la Princesa de Madrid me han tratado y curado y dado muchos cariños. Gracias a los chicos de la ambulancia y a las enfermeras que se han hecho cargo de mí", añadió.

La barcelonesa mostró su cara con cortes en la barbilla y los labios, varias heridas en la nariz y una hinchazón considerable debajo de los ojos, una zona que presentaba además un terrible tono morado. Por suerte, parece que todo ha quedado en un buen susto y poco a poco vuelve a la normalidad.

Tras su paso por MasterChef, la joven comenzó una larga lista de proyectos profesionales. Además de influencer gastronómica en las redes sociales, se preparó para ser actriz y desarrolla una discreta carrera en el mundo de la actuación. En 2019 lanzó su primer libro: ‘Las recetas de Miri: Más de 90 recetas para una vida healthy’ y sigue dando consejos sobre una alimentación sana y equilibrada en su cuidada cuenta de Instagram.

El comienzo de su relación con el ganador de la edición, Jorge Brazález, mantuvo enganchados a miles de espectadores cada semana. Sin embargo decidieron tomar caminos separados en 2018. El chef confirmó su ruptura en Instagram. "Podría decir que es cosa nuestra, pero si habéis sido testigos de nuestra relación desde el principio, me parece honesto y necesario compartir también un momento complicado", escribió.