Raquel Mosquera responde a Rocío Carrasco tras insinuar que ejerció la prostitución

Raquel Mosquera fue la gran protagonista del último capítulo de En el nombre de Rocío que se ha estrenó el pasado viernes en Mitele Plus. En esta nueva entrega, Rocío Carrasco hizo un repaso sobre la vida de su padre y la relación con la viuda de éste, a la que sus primas de Chipiona llamaban ‘la Barbie’.

Pese a no querer profundizar en el tema, Rocío insinuó historias hasta ahora desconocidas del pasado de Raquel Mosquera. Al ser preguntada por cómo conoció a su padre, ella respondió que no lo sabía, aunque añadió que "lo que ha contado ella no es verdad". Además, animó a "la peluquera" a que cuente la verdad sobre su pasado en Alemania: "Ella tiene su propia memoria, que la cuente y deje de hablar de mi padre". Unas declaraciones que han desatado una guerra y la indignación de Mosquera, que asegura que Rociíto la acusó de ejercer la prostitución.

Se desconoce si Mosquera emprenderá acciones legales contra la hija de su fallecido marido, pero ha publicado un demoledor texto en Instagram dirigido a ella que no ha dejado indiferente a nadie. "No se puede ser más tonta, cortita y mala persona para decir o insinuar, no sé qué es peor, que yo ejercí la prostitución en Alemania", comienza su carta. "Cuando se miente y no se contrastan las informaciones, suelen ocurrir estas cosas. Ya no saben que decir o inventar para desprestigiarme y desacreditarme", relata.

Pero yo sí que soy como el ave fénix, que renazco de mis cenizas. Porque solo con amor se consigue eso. Que hasta esta frase me la copiasteis en el documental, sino que miren mis imágenes de atrás, desde hace años digo yo esa frase. Todo tu documental está estudiado, meditado supuestamente (ejem) y manipulado tan solo para hacer daño y con mucho odio, la peor enfermedad que existe en la vida".

"A ver si te enteras, payasa, que yo estuve en Alemania desde los tres hasta los seis años con mis queridos padres, que emigraron a Alemania a trabajar y sacar a sus cinco hijos adelante honradamente, para que no nos faltase de nada. Como así lo hago yo, ya que así me enseñaron a mí y yo también hago con mis hijos. Y así también tus padres te enseñaron a ti, cosa que tú no haces y no aprendiste del ejemplo".

"Paciencia que es la madre de la ciencia, de eso entiendo mucho (...) ¿Desde cuando una niña de tres años ejerce la prostitución? Recuerdo para aquellas personas que se les olvida. ¡La verdad solo tiene un camino!", sentencia.