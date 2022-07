Gema Aldón desvela su terrible mensaje a Gloria Camila: "Pedazo de cerda"

Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, acudió al Deluxe del viernes para dar la última estocada a Ortega Cano pero, sobre todo, para concentrar toda su ira sobre Gloria Camila Ortega, a quien reconoció haber llamado "cerda".

Gema ha querido ante todo defender a su madre, envuelta en una tortuosa serpiente mediática de titulares sobre su presunta separación. Preguntada por si la hija de Ortega Cano había hecho llorar alguna vez a Ana María Aldón, Gema amenazó: "Espero que no, porque entonces voy a hacer yo llorar a los demás".

Por tanto, y sin importar si antes había buena relación, lo cierto es que la relación entre ambas ahora es nula, como también con el resto de la familia de los Ortega. "Estaréis diciendo que qué raro que se ha sentado Gema. Pues se ha sentado Gema porque ya está cansada de que se siente Conchi, el otro y el otro. Se acabó el hablar mal de mi madre. No te lo voy a permitir ni a ti ni a nadie de tu familia".

Animada por Jorge Javier, Gema Aldón asegura que "todos tenemos por lo que callar, ninguno tiene el pasado tan limpio como para juzgar a los demás. Y algunos los tenéis peor que otros".

La hija de Ana María Aldón también ha explicado cómo se deterioró su relación, antaño buena, con Gloria Camila. Y reconoció haberla llamado "cerda". Harta de "las miraditas, las risitas… Todo lo que hace ella en su programa. Yo estaba muy cansada". El WhatsApp en el que "cortaron" comenzaba así: "La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia me lo vas a tener que decir en la cara, pedazo de cerda. Sinvergüenza".

La razón, por tanto, es la continua exposición pública de Gloria Camila y el desgaste familiar que ha provocado, a juicio de Gema Aldón, que desveló el incómodo mensaje en su totalidad.

"Ni a mí, ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano le hace falta ser de tu familia de mierda que lo único que hace es vender a los demás. No te paso más ni una. Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre que lo único que ha hecho durante estos diez años ha sido ayudarte en todo hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. Ya no te paso ni una más. La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo misma me voy a encargar de cerrártela".

Naturalmente -contó en el Deluxe- hubo otras ocasiones y desplantes que llevaron a esta situación, como la conocida ocasión en la que Gloria desdeñó la labor de diseñadora de Ana María. Mi madre lo primero que le dolió fue que para su trabajo de final de carrera tenía el vestido para Gloria y no apareció. No le dio ninguna explicación. Le dolió a mi madre y me dolió a mí".

"Yo en persona la he visto reírse de mi madre. No se lo hubiera permitido pero en televisión sí", dijo, lamentando las palabras en los platós de Gloria Camila -aunque también otras conversaciones privadas-.