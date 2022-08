Pepe Navarro, sin piedad con la marca de moda de Alejandro Reyes: "Es ropa para embusteros"

Alejandro Reyes ha cumplido uno de sus sueños tras presentar su primera colección de ropa en plena guerra judicial entre sus padres Ivonne Reyes y Pepe Navarro. "Es un sueño que se ha hecho realidad, siempre me ha gustado el mundo de la moda y hoy estamos para hablar de ello. El tema de Pepe Navarro, entiendo que se me pregunte, pero no voy a responder porque creo que ya está todo dicho", contó a Chic el recién estrenado diseñador.

Durante la presentación de la marca en Madrid, Alejandro no dudó en responder a la pregunta de cómo vestiría a su padre, con el que no mantiene ningún tipo de relación y cuya paternidad sigue negando tajantemente el presentador: "Tengo sudaderas, tengo pantalón diplomático, cositas guays. Yo creo que a él le gusta todo, también le gustará el tema de la diplomacia, le puede molar bastante".

Unas declaraciones que días después han tenido respuesta por parte del comunicador, dejando claro que no se le pasa por la cabeza vestirse con los diseños de su hijo: ""¿Qué es? Una ropa para embusteros, ¿no? ¿Ropa para embusteros? Deben estar todos los embusteros con la ropa de los mentirosos", dice sin piedad contra el joven y su nuevo proyecto.

A su llegada a Ibiza para disfrutar de unos días de vacaciones, Pepe también se ha pronunciado sobre la última derrota judicial contra Ivonne Reyes, absuelta por la Audiencia Provincial del delito de intromisión al honor por unas declaraciones que se dio sobre el presentador en la revista Lecturas en el año 2018. Un asunto del que no quiere oír ni hablar, aunque deja entrever que recurrirá la sentencia al Tribunal Constitucional: "Hay muchas vías más, muchas".