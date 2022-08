Miriam Sánchez reacciona a las terribles imágenes de su bronca con Pipi: "Mentiroso"

Este viernes el programa Sálvame emitió unas espeluznantes imágenes protagonizadas por Miriam Sánchez y Pipi Estrada grabadas en plena calle. En el vídeo se puede ver a la excolaboradora de Telecinco fuera de sí dirigiéndose con muy malas formas hacia Pipi mientras este intenta abandonar la escena con su vehículo. "Miriam por favor, te lo ruego", se escucha decir al colaborador de Telecinco. Una súplica a la que Miriam hace caso omiso. Pipi intenta cerrar la puerta pero ella le golpea en la cara, agarra los cables que cargan el coche eléctrico e intenta arrancarlos mientras grita: "Que me metan en la cárcel. (...) Ojalá haya paparazzis Pipi Estrada. Ojalá".

El protagonista del vídeo apareció en el programa Sálvame para explicar lo acontecido con la madre de su hija, quién parece que atraviesa un mal momento en su enfermedad: "Una medicación fuerte con alcohol es una bomba. Cuando le llega el momento de la reflexión ella es consciente de que no corresponde con su realidad. Esto es muy triste (…) Nunca la había visto así, yo fui a por ella porque necesitaba que pagara la cuenta del bar en el que estaba, pero no me esperaba encontrarla en ese estado", narró entre lágrimas.

Según la cronología de los hechos ofrecida por Pipi, todo ocurrió cuando recibió una llamada de Miriam que se encontraba sola en un restaurante. Esta le pidió ayuda ya que, al parecer, había roto con su pareja, este se habría llevado todas las tarjetas y no podía pagar la cuenta. Pipi acudió al local para socorrerla y en ese momento recibió una llamada de su novia Andreína. Esto habría hecho enloquecer a Miriam que empezó a increpar al periodista: "Nunca la había visto en este estado. Esto es nuevo para mi. Nunca pensé que podría vivir algo así y en las circunstancias en las que se produjeron (...) La reacción se produce una forma inesperada. Todo estaba tranquilo hasta que recibo una llamada de Andreína, en ese momento se vuelve loca. De repente reacciona de una forma fuera de sí lanzando exabruptos que no entendí porque ellas siempre se han llevado bien".

Según testigos del hecho, cuando Pipi finalmente abandonó el lugar, Miriam continuó vagando durante horas por un parque de la zona: "Le iba contando a todo el mundo que se encontraba lo que le había pasado, llegó a quitarse las chanclas y caminar descalza por este parque lleno de hierba seca". Al parecer, pasaron horas hasta que volvió a casa.

La primera reacción de Miriam

Un día después de salir a la luz estas preocupantes imágenes, Miriam ha reaccionado a las palabras de Pipi Estrada a través de su cuenta de Twitter. La ganadora de Supervivientes manda un mensaje al padre de su hija con un vídeo en que puede leerse una frase: "Cuando el mentiroso se ve acorralado, se enoja o se hace la víctima". Además, Miriam ha querido restar importancia a los comentarios de los colaboradores que se mostraban preocupados por su estado de salud compartiendo unas imágenes en la que se la ve descalza: "Camino descalza...pura indigencia".

Pese a que no se quiso ahondar en el tema, parece que la reacción de Miriam está relacionada con la participación de Pipi Estrada en el reality Pesadilla en El Paraíso. El periodista deportivo no querría que la hija adolescente que tienen en común pasase estos meses junto a su madre. En su lugar, le habría propuesto que viva una temporada con su abuelo, y ver a su madre y a Andreína de forma esporádica. Miriam se habría sentido desplazada por la pareja de Pipi y habría estallado: "Creo que tiene celos de mi pareja. Cree que le va a quitar su lugar y yo siempre le digo que madre de nuestra hija solo hay una", dijo Pipi sobre este tema.