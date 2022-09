¿Destapó David Summers la infidelidad de Adam Levine a la modelo Behati Prinsloo?

La noticia de la supuesta infidelidad de Adam Levine a su mujer, con la que lleva casado 10 años y tiene dos hijos en común (y otro en camino), ha sacudido las redes sociales y prensa rosa estadounidense. La modelo de Instagram Sumner Stroh, de 23 años, publicó un Tik Tok con capturas de pantalla de conversaciones con el cantante de Maroon 5 que probarían que le fue infiel a su esposa, la modelo de Victoria’s Secret Behati Prinsloo.

"En aquel momento, ya sabéis, yo era joven, ingenua y, francamente, me sentí explotada. No estaba en el mundo como lo estoy ahora, así que en definitiva fui muy fácil de manipular", escribió para justificarse y vendiéndose como víctima de este affaire. La joven mostró algunos mensajes que el artista de 43 años le enviaba para coquetear: "De verdad que es increíble lo jodidamente sexy que eres. Es que me vuela la cabeza" o "eres 50 veces más sexy en persona... Y yo también".

Además, en su vídeo confiesa que durante un año ha estado manteniendo relaciones con Levine a espaldas de su mujer, y que lo que más le llamó la atención es que fuera a ser padre de nuevo. De hecho, a pesar de que llevaban meses sin hablar, el vocalista de la banda estadounidense escribió a Sumner en junio de este año para anunciarle el embarazo de su mujer y hacerle una pregunta de lo más extraña: "Ok, pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño quiero que se llame Sumner. ¿A ti te importaría? Esto va súper en serio", escribió el cantante de Maroon 5.

😱 Adam Levine es acusado de haber sido infiel a su esposa 😧 La modelo e influencer Sumner Stroh expuso la infidelidad del cantante al ángel de Victoria’s Secret, Behati Prinsloo, a través de su cuenta de TikTok. pic.twitter.com/4Vi6u6vUTP — Gustavo Calderón (@GustavoCaldCab) September 20, 2022

Sumner Stroh ha explicado que ha hecho esto público porque se enteró de que una de sus amistades pretendía hacer públicas las conversaciones y prefirió hacerlo ella misma. Sin embargo, hay alguien que podría haber avanzado que Levine le estaba siendo infiel a su mujer y ese no es otro que David Summers, cantante de Hombres G.

El 3 de abril de este año y tras un multitudinario concierto en Monterrey (México), el vocalista del grupo español publicó un tuit que se hizo rápidamente viral. "Estoy en mi habitación del hotel y tengo, pared con pared, a uno de Maroon 5. Está fo****** como un loco… Creo que me va a dar la nochecita", escribió, lo que generó multitud de bromas entre sus seguidores, aunque en ningún momento desveló de qué miembro del grupo se trataba.

Estoy en mi habitación del hotel y tengo, pared con pared, a uno de Maroon Five. Está follando como un loco… creo que me va a dar la nochecita.😠😡 — David Summers (@DavidSummersHG) April 3, 2022

Por aquellas fechas, Maroon 5 dio un par de conciertos en el país americano y tal y como se puede observar en su cuenta de Instagram, Sumner Stroh se encontraba también en México, concretamente en el Hotel Xcaret, un lujoso complejo situado en Playa del Carmen (Cancún). ¿Fue México uno de los puntos de encuentro de Levine con la modelo mientras el grupo se encontraba de gira?

El artista ha roto su silencio con un comunicado donde ha confesado que tuvo conversaciones inapropiadas con la modelo, aunque no fue más allá. "Utilicé un mal criterio al hablar con cualquier persona que no fuera mi esposa (...) No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida", reconoce.

El matrimonio, en una imagen de 2017

"En algunos casos se convirtió en algo inapropiado. Lo he abordado y he tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi mujer y mi familia son lo único que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a cometer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo superaremos juntos", sentencia.