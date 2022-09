Agustín Etienne se declara a Olga Moreno entre rumores de montaje

La revista Semana publicó el pasado miércoles una entrevista exclusiva con Olga Moreno en la que reconoció por fin su romance con su representante Agustín Etienne. Han sido semanas de rumores que tanto ellos como su entorno se han encargado de negar, aunque la ex de Antonio David Flores ya no puede ocultar su amor. "Estoy como las niñas chicas. Me arreglo más, no sé qué ponerme, me siento como una adolescente. Llámale mariposas o como quieras", declaró.

Detrás de esta exclusiva hay quien ve una historia inventada y pactada entre representante y representada, un "montaje" que ha provocado numerosas críticas. Tampoco son pocos los que creen que Olga ha entrado en numerosas contradicciones y que pretende "vender" que lleva pocas semanas con el argentino, cuando la realidad es que llevarían meses juntos y negó los rumores para sacar rentabilidad económica de su relación.

La ganadora de Supervivientes 2021 hace oídos sordos y responde con la mejor de sus sonrisas cuando le preguntan por su nuevo amor, demostrando que ni los ataques recibidos tras su exclusiva ni el supuesto enfado de Rocío Flores con ella por habérselo ocultado pueden enturbiar el gran momento que está viviendo al lado de Agustín.

Cuando Olga compartió la portada de Semana en su perfil de Instagram, su pareja aprovechó para dedicarle un bonito mensaje: Eres una de las personas más buenas y generosas que he conocido en mi vida. ¡Gracias por mirarme como me miras!

La nueva Olga reluce e incluso se alegra de haber cogido unos kilos: "El dolor me pasó factura y me quedé en los huesos. Estoy feliz y se me nota físicamente". Reconoce que fue ella misma la que se forzó a "cambiar el chip". "Yo no me merezco estar así", se dijo. En la entrevista explicó cómo fue ese proceso lento que cocinó la relación: "No fue hace dos meses como se ha dicho. Fue hace nada". Nada es un mes. Olga cuenta que "hace tiempo que yo le tiraba los tejos… pero él sólo se reía. No me tomaba en serio". Entonces Olga le pidió una cita a solas. "La que se lanzó fui yo y creo que él flipaba".