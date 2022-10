Jorge Javier Vázquez amenaza con tomar medidas legales contra el macroevento de Vox

Jorge Javier Vázquez ha solicitado a Vox que tome las "medidas oportunas" de cara al macroevento Viva 22 que se celebrará este fin de semana en Madrid para evitar que se realicen "manifestaciones que vulneren los derechos" del presentador. Los abogados del catalán se refieren a la actuación del artista Santaflow en el evento y su canción "La locura está en mí", en la que canta "quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier".

"Considerando que la letra de dicha canción no sólo vulnera el derecho al honor de D. Jorge Javier Vázquez Morales, sino que además podría ser constitutiva de los delitos de odio y amenazas, por medio de la presente les requerimos al objeto de que, en su condición de organizadores, tomen las medidas oportunas para evitar que en el evento antes indicado se realicen manifestaciones que vulneren los derechos de nuestro cliente", dice el texto remitido a la formación de Santiago Abascal.

Jorge Javier compartió la carta de sus abogados enviada a la sede de Vox a través de Twitter y acompañándola con las palabras "no cabe el silencio contra el odio porque el silencio mata".

Cruzada contra Tamara Falcó

Las palabras de Tamara Falcó el pasado fin de semana en el Congreso Mundial de las Familias celebrado en México dieron mucho que hablar. La hija de Isabel Presyler, católica y defensora de la familia tradicional, fue preguntada por la infidelidad de su expareja Íñigo Onieva, del que dijo que está "perdido en la sombra". "Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal. Creo que en otras generaciones no era tan evidente", dijo la colaboradora de televisión ante los asistentes.

Tras su intervención como ponente en el país azteca, Jorge Javier Vázquez volvió a dirigir su ira contra Tamara, a la que lleva dos semanas criticando sin parar. Esta vez puso la diana sobre sus amigos homosexuales Boris Izaguirre y el diseñador Juan Avellaneda, que han preferido no pronunciarse sobre el discurso de Falcó.

"Yo voy a pedir a los 'maricas' de este país, a las lesbianas, a los transexuales, a los y las trans, a los géneros no binarios, a los géneros fluidos que despertemos ya de una vez, que estamos anestesiados. La conciencia la tenemos que sacar a pasear y que amigos de Tamara como Boris Izaguirre y Juan Avellaneda se signifiquen y no estén en silencio", decía rotundo el presentador. "Desde este programa se ha frito a llamadas a Boris y Avellaneda para que opinen sobre este tema y han dicho que no opinan. No, señores, hay que opinar de este tema", dijo muy indignado el presentador.

El presentador, que ha vuelto especialmente enfadado de sus vacaciones, hizo alusión al reality de Tamara en Netflix, donde aparece el diseñador. "A un 'marica' no se le utiliza solo para ir a comprar telas para su restaurante, Juan Avellaneda. Un 'marica' tiene que sacar su conciencia a pasear y proteger sus derechos", añadió.