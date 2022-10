Anabel Pantoja, dolida con Omar Sánchez: "No es la persona de la que me enamoré"

Después de semanas asegurando que su periplo televisivo en Sálvame había llegado a fin, este viernes Anabel Pantoja regresó al plató del Deluxe para reencontrarse con sus excompañeros y narrar cómo ha vivido el comienzo de su relación con Yulen Pereira tras el final de Supervivientes. La sevillana decidió retirarse de la pequeña pantalla después de su paso por Déjate Querer, donde vio por última vez a su todavía marido Omar Sánchez, y comenzó un intenso verano de viajes y lujo.

Pese a que aseguró que Omar siempre formará parte de su vida y no quiere perder la relación con él, sí que se mostró decepcionada por sus últimas actuaciones: "Te mentiría si dijese que no estoy molesta", dijo sobre la última entrevista del canario en el Deluxe donde confirmó que había mantenido relaciones sexuales con Anabel antes de su marcha a Honduras. "Esas cosas forman parte de nuestra intimidad y que yo me las hubiera guardado, yo era una persona libre y podía hacer lo que me diese la gana".

Ahora confiesa no reconocer al que un día consideró su gran amor: "Cuando me fui hacia Honduras dejé aquí a ‘el negro’, cuando regreso lo que encuentro es al terror de las nenas", bromeó sobre los romances que ha protagonizado en apenas unos meses, primero con Raquel Lozano y ahora con Marina, su compañera de Pesadilla en el Paraíso. Tampoco comprende que, si tanto odiaba el mundo televisivo, ahora se dedique a ganar dinero con ello: "Lo respeto, pero me sorprende. No es la persona de la que me enamoré".

Por su parte, Kiko Matamoros trató de "abrir los ojos" de Anabel, asegurando que Omar no es "el corderito" que le ha hecho creer: "No tienes que protegerle de ningún mundo, porque él sabe perfectamente dónde se mete, tiene dos versiones sobre ti, una la que él te muestra a la cara y otra la que va contando por detrás".

Anabel también se mostró muy sorprenda por las declaraciones de Arelys, su suegra, durante su participación en el reality. No obstante, asegura que durante estas semanas han hablado y han llegado a un entendimiento: "Me quedé sorprendida con Arelys (…) en cierto modo la comprendo porque quería defender a su hijo (…) Me senté a hablar con ella porque había cosas que no lograba entender y también porque necesitaba explicarle algunas cosas, pero el tiempo lo pone todo en su sitio y yo creo que me tiene cariño, y yo a ella también".