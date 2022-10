Una achispada Paz Padilla vuelve loco a un reportero

Paz Padilla está viviendo un momento muy tranquilo desde que dijo adiós a Sálvame. Tras ganar el juicio a Mediaset por despido improcedente, ahora es muy habitual verla en diferentes programas de televisión hablando de sus planes laborales y reflexionando sobre su vida. Aunque todavía se desconoce si volverá a trabajar como presentadora, a la actriz y humorista no le preocupa porque está inmersa en su obra de teatro 'El humor de mi vida'.

La semana pasada acudió a la fiesta de Halloween organizada por el Parque de Atracciones de Madrid junto a su hija, Anna Ferrer, y su mejor amigo Xoan Viqueira. Allí Paz atendió a un reportero de Europa Press que la pilló algo achispada. "¡Voy a por una cerveza!", le dijo nada más verle. "Una noche terrorífica, ¿no?", bromeó el periodista. "Ten cuidao que te voy a comer a bocaítos", le dijo la presentadora haciendo que le mordía.

Mientras le quitaba a su amigo Xoan la cerveza de la mano, Paz se recompuso y, cerrando los ojos de vez en cuando, contestó a las preguntas del reportero. Así, se mostró encantada con el regreso de Ana Rosa Quintana a televisión. "Ay, por favor. Qué guay. Me alegro muchísimo, muchísimo, le deseo mucha suerte, que disfrute su nueva etapa. Todo el mundo la estamos esperando", dijo.

Sin embargo, cuando le preguntó por su propia vuelta a la pequeña pantalla, Paz dio una respuesta muy extraña: "Si... No... O... Tengo miedo. Oh, qué horror". Ante la insistencia del periodista, cambió la cara y se fue. "Ay, no tengo ganas de hablar de mí", aseguró, terminando su intervención con un "te quiero".

Por favor es que miradla jajajajajajaja no sabe ni lo que estan preguntandole de la tajá que lleva encima jajajajajaja pic.twitter.com/31UlKL8vwW — Javichu 💫 (@javichu_oficial) October 9, 2022

El vídeo ha sido muy comentado ya que, aunque Paz parece estar disfrutando de una fiesta como cualquiera, ella misma ha explicado en alguna ocasión que no puede beber alcohol debido a la enfermedad que padece. La presentadora confesó en el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, que desde que el Síndrome de Gilbert apareció en su vida, optó por dejar de lado las bebidas alcohólicas y por cambiar radicalmente su alimentación para evitar las posibles consecuencias.

El Síndrome de Gilbert no tiene cura, pero con llevar una vida saludable, un control de la alimentación y sobre todo, acudir a revisiones médicas cada cierto tiempo, son hábitos suficientes para que el paciente no corra ningún tipo de riesgo. La norma más estricta es que quien padezca esta rara enfermedad, la cual solo afecta a un 10% de la población, no puede probar nada de alcohol, algo que a Paz se le olvidó durante la fiesta.