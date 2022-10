Rocío Carrasco, acusada de falsificar un documento de su madre: "La letra no es de Rocío Jurado"

Se avecina un nuevo pleito judicial para Rocío Carrasco después de insinuar en su docuserie En el nombre de Rocío que José Ortega Cano dio "mala vida" a su madre Rocío Jurado. En las últimas semanas la hija de la artista ha retado al torero a demandarla y, en el caso de no hacerlo, sería ella misma la que le llevaría a los juzgados. Parece que finalmente Ortega Cano ha recogido el guante y según informa La Vanguardia, tanto él como su hija Gloria Camila, han tramitado una querella criminal por falsedad por un documento que se aportó en el juzgado, con la intención de proteger el honor de la fallecida cantante.

Hace unos meses, Gloria Camilla, como heredera legítima de Rocío Jurado, inició un procedimiento en el juzgado de primera instancia número 5 de Alcobendas, en el que pidió tanto a su hermana como al grupo Mediaset y La fábrica de la Tele, cualquier documento privado de Rocío Jurado ante el miedo de que estos pudiesen hacerse públicos. Ninguna de las tres partes dijo tener ese documento, sin embargo Rocío Carrasco aportó otro documento que no se había pedido y que no formaba parte de la docuserie que se estaba grabando. Por este motivo el abogado del diestro, Enrique Trebolle, se opuso a la presentación al considerar que estaba "fuera de lo ordenado procesalmente".

Ortega Cano y su letrado tienen en su poder una copia de ese documento, que según informa el citado medio ha sido "objeto de un informe pericial caligráfico, solvente y detallado" que ha servido de base para interposición de una querella criminal por falsedad contra Rocío Carraco. Este informe concluye que dicha letra no corresponde "en forma alguna" con la de Rocío Jurado: "Se reputa como una falsificación o imitación de la letra de Doña Rocío Jurado, en una carta manuscrita, que data del año 1962, cuando Doña Rocío Jurado tenía 18 años. De ahí la querella criminal por falsedad". Según el abogado, el autor de la supuesta imitación se habría "inspirado" en esa otra carta que se hizo pública meses antes en diferentes medios de comunicación.

Trebolle contesta a Rocío Carrasco

Se interpondrá, además, una demanda civil contra Rocío Carrasco y La fábrica de la tele en base a la ley orgánica 1/1982, una vez finalice la emisión de la docuserie para defender el honor y la propia imagen de José Ortega Cano. Cree que algunos de los documentos que se han exhibido en la serie no se mostraron ante la jueza cuando así lo requirió: "La exhibición del primer testamento, inédito, nunca se debió mostrar al público si no se había hecho llegar a la demandante (Gloria Camila) en sede judicial. El segundo testamento, que fue objeto de aceptación de herencia, desde ese momento, fue público y notorio. Especial reproche debe merecer la intervención, en la docuserie, de la albacea, abogada de profesión, pues sus honorarios son abonados por la masa hereditaria y se debe a todos los herederos y legatarios, y no a una persona en particular".

Trebolle habla también sobre las declaraciones de Rocío Carrasco en las que hacía referencia su persona. Según narró en Telecinco, al abogado le "cambió la cara" cuando descubrió el contenido del documento que aportó en el juzgado ya que dejaría en muy mal lugar a Ortega Cano. Una afirmación que el letrado niega rotundamente: "Jamás he gesticulado antes cualquier desenlace judicial", asegura y añade: "Este letrado cumplió con su obligación y no desea entrar en debate con la parte contraria, pero todas las personas que comparecieron estaban con mascarilla, por prevención sanitaria, lo que ahonda, aún más, en la mendacidad de esta señora. Una cosa es lo que ella quisiera que pasara, y otra la realidad, que está reñida con la mentira en la que está instalada".