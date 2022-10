Primeras palabras de Kiko Rivera tras sufrir un ictus: "Pensé que no salía de esta"

Kiko Rivera ha reaparecido en redes sociales después de las complicadas horas que ha vivido tras sufrir un ictus en la madrugada de este viernes. El hijo de Isabel Pantoja ha compartido una publicación en las redes sociales donde agradece a sus seguidores las muestras de cariño y la preocupación que han mostrado por su salud. Aunque asegura que sigue en estado de shock por el susto, ha confirmado que ya se encuentra en planta y su evolución es favorable.

"Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado", dice en la publicación de Instagram que acompaña con una fotografías de su mano con el pulgar hacia arriba. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón", continúa el texto.

Publicación de Kiko en Instagram

El marido de Irene Rosales agradece también el trato que está recibiendo por parte de equipo médico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla que le están haciendo sentir "como en casa". "Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si dios quiere prontito estoy al 100%", ha escrito Kiko Rivera, que todavía tendrá que pasar unos días en el hospital para ver cómo evoluciona.