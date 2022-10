Kiko Rivera, ingresado de urgencia por un ictus: las próximas 24 horas son clave

Grave imprevisto de salud para Kiko Rivera. El DJ e hijo de Isabel Pantoja ha sido ingresado de urgencia en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla en la madrugada de este viernes tras sufrir un ictus que, afortunadamente, afectó a una pequeña parte de la cabeza.

Aunque en un principio se especuló con que Kiko, enfermo de gota y diabetes crónica, podría encontrarse en estado crítico y las próximas 24 horas serían decisivas, su mujer Irene Rosales se acercó el viernes a las puertas del hospital para atender a los medios y dar la última hora sobre el estado de salud de Kiko.

Según Irene, Kiko se encuentra "asustado y nervioso", pero está bien y se le están realizando pruebas, aunque no se sabe cuándo abandonará el centro médico. También su hermano Cayetano Rivera confirmó que Kiko se encuentra "estable" y con el susto en el cuerpo y todavía no se puede ir a visitarle. "Desde luego ha sido un shock para la familia. Es muy joven y nadie nos esperábamos este susto, pero lo importante es que ha quedado en un susto y esperemos que vaya evolucionando favorablemente".

Irene Rosales atiende a los medios

En El Programa de AR se sigue el caso al minuto. La reportera a la puerta del hospital sevillano explica cómo sucedió el ingreso, que tuvo lugar a las tres de la madrugada: "Hay un protocolo ictus y él llegó tan mal y con claros síntomas que entró directamente sin el protocolo. Ahora mismo está en esa unidad de ictus del hospital". Su madre Isabel Pantoja está informada desde el primer momento del estado de su hijo.

#ÚltimaHora Este programa ha podido confirmar que Kiko Rivera sufrió en la madrugada del viernes un grave problema de salud. Se encuentra ingresado en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Las próximas 24h son decisivas.Estaremos todo el fin de semana muy atentos a su evolución pic.twitter.com/MwMhxuYtmn — Fiesta (@fiestatelecinco) October 21, 2022

Antonio Rossi asegura al respecto de ese diagnóstico que "no es un microictus sino un ictus, pero en una zona pequeña. La progresión es buena. Si todo va bien mañana podrían darle el alta". En suma, todo ha sucedido en "una zona localizada y pequeña, a la espera de ver las consecuencias". "Prudencia", no obstante, en las próximas horas.

Una semana mediática

Esta misma semana Isa Pantoja, hermana del DJ, explicó que la relación con su hermano ha seguido deteriorándose. "Con Kiko la relación no avanza, no va a ningún sitio y es momento de plantearme mi felicidad y mis proyectos y no los voy a estancar por nada ni por nadie, así que me caso en 2023" ha revelado, asegurando que aunque el Dj intentase un acercamiento con ella antes, la puerta está completamente cerrada y tiene claro que no recibirá invitación para su enlace: "Se acabó para siempre".

La hija de Isabel Pantoja nos ha hablado del gran momento personal que está viviendo a pesar de su nula relación con Kiko Rivera y nos ha dado una noticia que dará mucho que hablar: 2023 será el año en el que por fin le de el 'sí quiero' a Asraf Beno, y su hermano no estará en la boda.