Cayetano Martínez de Irujo, a Gabriel Rufián: "Mi madre no podía con Aznar"

Cayetano Martínez de Irujo será el próximo invitado al programa de entrevistas de Gabriel Rufián, La fábrica, que se emite semanalmente en Youtube. En un adelanto publicado en las redes sociales y que verá la luz el domingo 6 de noviembre a las 21:50 horas, el programa presenta al hijo de Cayetana Fitz James: "Nos visita un aristócrata, jinete especializado en saltos, hijo de la duquesa de Alba".

Los primeros segundos de la entrevista anuncian que no va a dejar indiferente a nadie, ya que Cayetano revela algo desconocido sobre su madre: "No podía con Aznar", dice sobre la relación de la duquesa de Alba con el ex presidente del Gobierno, José María Aznar. "¿La duquesa de Alba no podía con Aznar?", vuelve a preguntar Rufián satisfecho y consciente de las ampollas que esas declaraciones pueden levantar.

"Me da igual decirlo porque ella ya no está y no le repercute en nada", dice Cayetano entre risas para quitarle hierro. "Creo que es el único presidente que nunca ha estado en el Palacio de Liria. Con este se negó", desvela, y añade que la Duquesa era "súper partidaria y amiga de Felipe González".

🏭 Ens visita un aristòcrata 🎥 Genet especialitzat en salts 🎞️ Fill de la duquessa d'Alba 📺 Aquest diumenge a les 21:50h Cayetano Martínez de Irujo a @LaFabricaRufian de @gabrielrufian a #8tvcat pic.twitter.com/bsCcjAkOUS — 8tv.cat (@8tvcat) November 3, 2022

Lo cierto es que ya antes se había hablado de la poca afinidad de la duquesa de Alba, fallecida en 2014, con José María Aznar, aunque ahora su hijo haya decidido confirmarlo ante el diputado de ERC. La periodista y escritora Pilar Cernuda reveló que doña Cayetana "no se sentía cómoda" con él porque ella era más "de temperamento y de gente más vitalista". "Era una mujer muy independiente, muy libre, que no perjudicaba a los demás (...) Era una persona muy querida entre gente de distinta ideología y sectores".

La periodista recordó que la duquesa de Alba "no era una mujer de partido, sino de personas", y con Felipe González tenía muy buena relación. "Felipe González es un hombre muy importante y muy amigo mío", reconoció entonces tras votar al socialista en las elecciones generales. Era una mujer que hablaba alto y claro, por eso años después, manifestó su desencanto con la política y declaró que su "única" inclinación política era, y fue siempre, "la Monarquía". Una monarquía, en su opinión, "inseparable de nuestra historia y representada por nuestro gran Rey Juan Carlos I".