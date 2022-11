Eros Ramazzotti está considerado uno de los pocos cantantes románticos italianos con auténtica proyección internacional, lo que hoy por hoy sólo disfrutan sus colegas Andrea Bocelli y Umberto Tozzi, y entre ellas, la muy querida en España Laura Pausini. Lo es asimismo Ramazotti quien, después de largo tiempo ausente de los escenarios, reapareció en la Maestranza sevillana el pasado 15 de septiembre, iniciando así su gira mundial. Ha actuado muchas veces en nuestro país y grabado canciones en español, las últimas este mismo año reunidas en el álbum Latido infinito, donde nos sorprendió con un dúo junto a su buen amigo Alejandro Sanz: "Soy". Estos días Eros Ramazotti se encuentra en Estados Unidos en su tour mundial. En febrero tiene muchas actuaciones en las más importantes capitales europeas. Si bien su éxito continúa, celebrando sus treinta y cinco años de carrera musical, en el amor no ha tenido tanta suerte; o al menos, digamos que no con igual estabilidad. Actualmente está otra vez soltero, tras dos matrimonios. Padre de tres hijos, una de sus dos hijas lo va a convertir pronto en abuelo.

Eros Luciano Walter Ramazotti Molina nació en Roma hace cincuenta y nueve años, edad que cumple este 28 de octubre. Vivió con los suyos muy cerca del barrio de Cinecittá, nombre identificado en seguida con sus famosos estudios de cine, donde tantas películas se rodaron, como la controvertida Cleopatra de Liz Taylor. El propio Eros llegó a participar como extra en algunas, caso de Amarcord, que dirigió Federico Fellini. Sentíase orgulloso de ello, aunque nadie lo reconociera luego en la pantalla.

En principio no estaba decidido a dedicarse a la canción. Su padre lo intentó, pero no pasó de grabar algunas piezas y prefirió ser pintor. Eros se puso a estudiar Contabilidad, pero a los dos años, y a punto de emigrar a Australia en busca de un futuro mejor que el de su familia, optó por presentarse a varios concursos musicales, compuso sus primeras canciones y poco a poco su nombre se fue haciendo conocido. Su repertorio estuvo siempre combinado de melodías románticas, baladas y también temas más rítmicos, fundamentalmente de estilo pop rock. Así conquistó a una millonaria audiencia femenina, en interpretaciones en italiano, español, inglés… Su aspecto siempre fue agradable, con su anatomía de buen deportista: le apasionaba jugar al fútbol, que aún practica con otros veteranos cantantes; es seguidor de "la Juve". De mirada algo tímida aunque risueño, de buen humor, simpático.

A Eros Ramazzotti siempre se le dieron bien las modelos, pues se ennovió con una paraguaya llamada Claudia Galanti. Luego, su primera mujer, la modelo y presentadora suiza Michelle Hunziker, lo fue desde 1998 hasta 2009. Tuvieron una hija, Aurora, hoy muy conocida en Italia, después de sus primeras incursiones como cantante y últimamente en la faceta de presentadora televisiva. Pasó hace unos años por un dramático momento cuando un psicópata la amenazó con lanzarle en la cara un ácido que desfiguraría su bello rostro, en caso de no acceder a sus pretensiones. A la madre de Aurora así se lo expuso, hostigándola para que le suministrara una determinada cantidad de dinero y así renunciaría a su enajenada acción. Eros Ramazzotti reaccionó en seguida, no accedió a cuanto pedía aquel loco, puso un guardaespaldas a su hija hasta que la policía detuvo a tan peligroso individuo. Pero Aurora tardo mucho tiempo en superar aquel incidente.

Cuando Eros se separó de Michelle Hunziker ya estaba enamorado de la que iba a ser su segunda esposa, otra modelo, esta vez italiana, Marica Pellegrinelli, a la que conoció durante una velada musical en la que ella le entregó un premio. Veinticinco años más joven que él, belleza de elevada estatura, convivieron a lo largo de siete años, hasta casarse. Padres de Rafaella y Gabrio, acabaron su unión en 2019. Desde entonces, Eros Ramazotti recuperó su soltería y por ahora no se le han conocido más relaciones sentimentales serias. No parece que vaya a reincidir por tercera vez. A lo que no renuncia es a continuar en la música y enamorando a tantas y tantas parejas que se sienten muy identificadas con sus bellas y románticas canciones.