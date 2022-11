Esther Doña confiesa lo que hizo con el anillo de compromiso del juez Pedraz

Esther Doña ha aprovechado su participación en el programa Y ahora Sonsoles para aclarar todo lo relacionado a la (no) exclusiva de Lecturas y responder a aquellos que aseguran que miente en su versión de la ruptura con el juez Santiago Pedraz. La citada publicación lleva como exclusiva una historia que ya se contó hace semanas en Es la mañana de Federico, concretamente el episodio de la famosa pelea de Ibiza del 12 de agosto, que acabó con el cese definitivo de la convivencia de la pareja.

Las personas allegadas al letrado fueron las encargadas de difundir información a algunos periodistas: según esta versión, Esther sufrió un ataque de ira y todos oyeron cómo gritó al juez: "Yo soy la marquesa viuda de Griñón y tú eres un simple funcionario". Fue entonces cuando Pedraz habría decidido poner punto y final a su relación con Esther. Según la revista, el 14 de agosto, en contra de la opinión de ella, se devolvieron sus cosas a excepción del anillo de compromiso, desmintiendo por tanto que esa relación terminase con un mensaje de Whatsapp.

La propia Esther Doña ha hecho frente a estas acusaciones durante su colaboración semanal el espacio presentado por Sonsoles Ónega, donde también participaba Carlos Pérez Gimeno. Para demostrar que no mintió cuando aseguró que el juez terminó la relación por Whatsapp, Esther ha enseñado el mensaje a la presentadora, que ha corroborado la versión de Doña: "Yo soy una mujer y si recibo ese mensaje también lo entendería así", ha comentado Ónega. "Dicen que se rompe la relación el día 14 y yo demuestro que fue el 20 con este mensaje. Vamos a zanjar ya el tema, por favor", ha pedido la protagonista.

Asegura "no reconocerse" en las palabras que la revista pone en su boca: "Nunca he dicho que el juez Pedraz fuese poco para mí, yo sabía perfectamente con quién empezaba una relación". Y ha aclarado cómo ocurrió realmente la discusión que derivó días después en ruptura: "No fue en un yate, fue en la casa de Ibiza. La discusión fue por unas cuestiones en las que no nos poníamos de acuerdo pero que se quedan para él y para mi. Creo que por su parte lo nuestro estaba roto antes de esa discusión".

Tampoco ha esquivado las preguntas sobre Bruno R, el empresario con el que se la relacionó días después de salir a la luz la ruptura. Según Lecturas, Esther se habría puesto en contacto con él para que la invitase a una fiesta en Ibiza y allí habría saltado la chispa entre ellos. Una información que nada tiene que ver con la realidad: "Yo he estado todo el verano con Santiago y después jamás he tenido una relación con este hombre, solo de amistad. Nunca he tenido nada con él (...) Dan da entender que yo estaba con esa persona antes de la ruptura y es imposible porque pasé todo el verano con Pedraz salvo cinco días que estuve con una amiga en Altea. Ella puede corroborar que allí no había otra persona. Además, Santiago tenía acceso a mi teléfono. Es todo un sinsentido"".

Antes de terminar su intervención, Esther Doña ha confirmado que, aunque se quedó con el anillo de pedida que le entregó Pedraz, después decidió cambiarlo por unos "pendientes ideales" a juego "también" con sus ojos: "No nos hemos devuelto los regalos. El anillo me fui a Suárez y lo cambié por estos pendientes que, al igual que el anillo, también van a juego con mis ojos", ha dicho divertida enseñando la joya a cámara. "Ya no hay ni rastro del anillo, lo que hay son unos pendiente ideales". Una información que ya había compartido con Carlos Pérez Gimeno horas antes: "Cuando me lo ha contado me he partido de la risa. Me parece bárbaro".