'Lecturas' eleva a la categoría de exclusiva la historia mil veces contada de Santiago Pedraz y Esther Doña

Lecturas lleva a portada el motivo de la ruptura de Esther Doña y Santiago Pedraz y cuenta como exclusiva una historia que se ha contado ya mil veces, la primera en Es La Mañana de Federico.

Se trata de la famosa pelea de Ibiza del 12 de agosto, que acabó en cese definitivo de la convivencia, y que personas allegadas al magistrado han difundido entre algunos periodistas. Esa fuente ha contado a al menos media docena de reporteros que después de beber algunas copas, Esther sufrió un ataque de ira (dice Lecturas que no era el primero, algo que "no sorprendió a los invitados que compartían velada con la pareja" en la casa del ya famoso Julio) y todos oyeron cómo gritando le decía al juez: "Yo soy la marquesa viuda de Griñón y tú eres un simple funcionario".

Tras el encontronazo, dice Lecturas que los invitados pudieron escuchar los gritos de Esther durante toda la noche. Fue entonces cuando Pedraz decide poner fin a la historia de amor. Dice la revista que el 14 de agosto, en contra de la opinión de Esther, se devolvieron sus cosas, a excepción del anillo de compromiso, joya que se ha quedado.

La historia replica incluso otra comidilla que venía sonando. Lo leemos en un pie de foto que asegura que "Esther, que presume de adorar a su perrita Chloe, asegura a sus amigos que quiere desprenderse de ella porque es demasiada responsabilidad". No incluye la frase que dice la persona que habla (mal) de ella: que se ha planteado incluso sacrificarla.

Después viene lo de Bruno. Pero esa historia es todavía más antigua. De hecho la contó Beatriz Cortázar a principios de septiembre en esRadio.

Puestos en contacto con la aludida, explica a Es La Mañana de Federico que tiene todas las pruebas que desmienten las fechas que se mencionan en esta información, que conserva wasaps y billetes de avión y que de su boca jamás ha salido la mencionada frase de "Yo soy la marquesa viuda". Sí confirma Esther que conserva el anillo de pedida: "No nos devolvimos los regalos ninguno de los dos". Él del magistrado, eran unas zapatillas exclusivas de Gucci que pidió él mismo.

Genoveva tiene novio: José Manuel Gayán Pacheco

Genoveva Casanova ha vuelto a encontrar el amor, esta vez en un caballero sevillano que responde al nombre de José Manuel Gayán Pacheco y que ya conoce a los hijos que tuvo con Cayetano Martínez de Irujo.

Semana publica la información en su portada y la completa con media docena de fotos que dejan clarísimo que entre los dos hay algo más que una amistad. La pareja comparte mesa y mantel con los Amina y Luis. Todos celebraron en armonía el 46 cumpleaños de la mexicana.

Apunta Semana que Gayán Pacheco, de 55 años, es ganadero y apasionado de la especialidad deportiva del enganche de caballos. De hecho ha ganado varias competiciones. Dice la revista que la relación podría haber empezado hace algo más de un año, pero entonces ninguno quiso confirmar los rumores.

Eva González ya hace vida de soltera

Diez Minutos dedica su portada a Eva González, que acaba de celebrar su cumpleaños sin Cayetano en una fiesta en la que se ha rodeado de sus amigas. La pandilla alquiló una villa de lujo en Marbella y allá que se marchó Eva junto a María José Suárez o Rocío Martín Berrocal, dos de sus escuderas.

Todas ellas comieron en un restaurante de la ciudad malagueña y luego terminaron la noche en un local de flamenco, a cuya salida fueron retratadas.

Mientras, Cayetano Rivera se quedó al cuidado del hijo de la pareja en la que fue la casa familiar hasta el momento de la separación.

Ágatha adelanta en ‘Hola’ sus memorias

Ya sabemos qué estaba haciendo Ágatha Ruiz de la Prada en los últimos meses: estaba preparando sus memorias, que saldrán a la venta el próximo 23 de noviembre en la editorial La Esfera de los Libros y que llevan por título "Mi historia". Nada original, teniendo en cuenta que la principal característica de su marca precisamente es esa, la originalidad.

Hola adelanta su contenido en un reportaje realizado en el colorido piso de la diseñadora en la Castellana madrileña, y le dedica su portada, en la que Ágatha aparece vestida casi de árbol de Navidad, pero decorado con flores.

Dice la creadora que "El libro es un poco barbaridad. Pero si cuento mi vida, la cuento. Está claro que va a haber críticos". Ella misma reconoce lo fácil que es tirarle de la lengua.

Obviamente, uno de los capítulos más esperados es el que hace referencia a su divorcio de Pedro J. Ramírez. "Me da mucha pereza hablar de él, pero él escribió su biografía y no me mencionó ni una sola vez. Después de treinta años juntos". No tiene miedo a posibles demandas: "Está como una furia, como una pantera… Luego tiene una persona que le calienta para poner juicios de estos", remata, en alusión a Cruz Sánchez de Lara, su mujer en la actualidad.

Preocupación por Concha Velasco

Semana dedica su portada a la actriz, que, al parecer, ha sufrido un problema de salud recientemente.

Según la revista, que cita a un amigo de Concha, su círculo íntimo ha cerrado filas en torno a ella. Sus hijos Manuel y Paco están visiblemente afectados por la situación y han limitado mucho las visitas de amigos y compañeros de profesión.

El duque de Alba recibe a ‘Hola’ en Liria

Carlos Fitz James Stuart, actual Duque de Alba, posa para Hola en un reportaje con entrevista incluida que coincide con la publicación de un libro que narra la vida de su padre y con el que pretende dar a conocer algo más sobre su enigmática figura. Porque si por algo se ha caracterizado desde que heredó el ducado, ha sido precisamente por hacer lo contrario a lo que hacía su madre: dejarse ver.

Es obvio que Carlos es más tímido que su progenitora y que su intención es elevar la institución que representa a la categoría de organismo tipo Naciones Unidas, pero en estos años se ha esforzado tanto en ello que ha acabado convirtiéndose en un personaje alejado de la realidad y un tanto oscuro. Quizá intenta cambiar esa imagen.

El duque conversa con Antonio Diéguez y le confiesa intimidades como que su nieta le llama "gran pa", que se parece a su padre en su pragmatismo, que "cree" haber saneado la Casa de Alba y que le encanta la Navidad. Pero lo mejor es su respuesta a la pregunta sobre los rumores a propósito de su vida privada. "Se refiere a las novias que me han adjudicado? Es verdad casi todo lo que se ha dicho".

Cóctel de noticias

Hola nos descubre al nuevo amor de Joaquín Prat: se trata de una joven rubia de origen valenciano llamada Alexia Pla, enfermera y directora de una clínica de medicina estética. La pareja ha sido fotografiada en el aeropuerto de Madrid Barajas durante una escapada a Cartagena de Indias. Este martes, el presentador publicó una imagen de su amada en Instagram, seguramente con el fin de reventar esta exclusiva.

Kiko Hernández se escapa a Cádiz con su amigo Fran Antón. Lecturas publica varias fotos del colaborador de Sálvame durante un viaje a una casa rural.

Ana Boyer empieza a calentar las celebraciones navideñas con una exclusiva en Hola. Tímidamente, la familia Preysler va volviendo a las páginas de la revista que ha visto crecer a todos sus miembros (y con la que tuvieron un enfriamiento por culpa de Esther Doña). Ahora, la benjamina, Ana, habla en exclusiva de lo bien que está con su marido, Fernando Verdasco, o de cómo ha vivido la ruptura de su hermana Tamara con Íñigo Onieva: "Ha sido todo muy complicado, pero es una persona fuerte y positiva".

Las mejores imágenes de la boda millonaria de Tiffany Trump, en el Hola. Lo mejor de la celebración del enlace de la hija de Donald y Marla Maples en la impresionante casa familiar de Palm Beach es, sin duda, el atuendo elegido por su hermana Ivanka: un vaporoso vestido de color azul copiado del que luce Grace Kelly en "Atrapa un ladrón".

Rafa Nadal y Mery Perelló se llevan al pequeño Rafita de viaje a Turín. La mujer del tenista aprovechó que su marido estaba entrenando para pasear con el pequeño. Hola publica las imágenes en exclusiva.

Amaia Salamanca despeja los rumores de crisis con Rosauro Varo apareciendo con él en unas fotos. Hola da por hecho que es la manera de desmentir su separación.

Ernesto de Hannover celebra su primer aniversario de noviazgo con Claudia Stilianopoulos, la hija de Pitita Ridruejo. La conmemoración ha coincidido con la visita a Madrid de la que, recordemos, sigue siendo su esposa: Carolina de Mónaco.

Espartaco y Patricia Rato serán abuelos en primavera. Su hija Alejandra espera su primer hijo.

Otro torero que es noticia es Miguel Abellán. Según Hola, tiene nueva novia: una joven novillera de 19 años que se llama Olga.

El hijo de Carmen Borrego acude a una clínica de fertilidad. Según cuenta Diez Minutos en exclusiva, José María acudió con Paola al centro quizá para someterse a una revisión del embarazo de ella.