La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar para discutir todos los asuntos de la actualidad social. Incluyendo las fiestas celebradas el lunes en Madrid de los premios de las revistas Woman y Fearless, a los que asistió -en el primero de los casos- Esther Doña y al que -en el segundo- se esperaba la asistencia de su ex, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Pedraz, sin embargo, optó a última hora por asistir a la presentación del libro del abogado Manuel Medina González, titulado Pasió por la vida, al que asistieron diversas personalidades del mundo judicial como su amigo Baltasar Garzón y su pareja Dolores Delgado, entre otros como José Luis Martínez Almeida, José Luis Ábalos, Florentino Pérez, Enrique Cerezo…

Tal y como desveló en esRadio la periodista Paloma Barrientos, el juez "había cerrado ya que se iba a ir a la fiesta estaba cerrado pero se fue a una presentación". Un cambio de idea que no impidió la presencia de Eva, amiga de Pedraz -de hecho, sus padres también lo son- con la que recientemente se le fotografió y, contrariamente a lo que se dijo, no es su pareja. La excusa del juez, no obstante y según la periodista, fue que "tenía cita en la Audiencia" a primera hora de la mañana del día siguiente.

Esther Doña | Gtres

La que sí cumplió su palabra de acudir a los Premios Woman fue Esther Doña, coincidiendo con Isabel Díaz Ayuso, Pilar Alegría, Mario y Marta Vaquerizo, la influencer Rocío Osorno, entre otros. Berrocal). Allí Doña, colaboradora de Y ahora Sonsoles, prometió seguir hablando de su relación con el juez y los secretos que éste trata de silenciar de su ruptura.

Tal y como reveló Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, que Pedraz tuviera prevista su asistencia a la fiesta Fearless modificó los planes de Esther Doña, que no quiso incomodar al juez asistiendo a esa fiesta y optó por tanto por los Premios Woman. "Esther Doña nos dijo que el pensaba que ella iba a ir a esa fiesta. Hasta el ultimo momento tenía decidido acudir pero optó por la fiesta Woman pensando que el juez también iba a ir", explicó citando a la que fuera mujer del marqués de Griñón.

Un nuevo episodio de tensión entre ambas figuras, sobre todo ahora que Doña parece haber decidido romper su silencio ante las críticas de Pedraz a su entorno. "A ver si él deja de hablar de mí, y no tendré que hablar de él", advirtió en Antena 3 la malagueña, que dispuesta a "pasar página" ya aseguró que seguramente coincidirían en eventos. Algo que casi ocurre la noche del lunes. Tal y como dijo Federico Jiménez Losantos en esRadio, es algo probable que ocurra: Pedraz "se hace fotos con quien sea, está en ese momento de escalada con Esther y a ver quién ha salido peor de esto. Como es un picaflor necesita fotos con muchas mujeres".