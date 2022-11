Jiménez Losantos: "Esther Doña va a hundir a Pedraz poco a poco"

"Esther Doña va a hundir a Pedraz poco a poco", coincidieron Federico Jiménez Losantos y Beatriz Cortázar en la crónica rosa de esRadio.

Tras la entrevista de Esther Doña en Y ahora Sonsoles, el nuevo programa de Antena 3 presentado por Sonsoles Ónega y destinado a competir con Sálvame, el diagnóstico es claro: tenemos un nuevo personaje destacado en la crónica rosa.

"Yo le veo a ese personaje un potencial enorme. Es la primera vez que un personaje que viene de muy abajo tiene lo que tiene Isabel Preysler: un don, captar la atención de la gente", dijo Federico Jiménez Losantos sobre Esther Doña.

"No pensé que la entrevista iba a tener la enjundia que tuvo. De Sonsoles es lo mejor que le he visto, estuvo en el punto justo que es difícil con una entrevista que no sabes como va a ir en directo. Estuvo midiendo. Le hizo la pregunta del calabozo y la otra no contesta aunque no la rechaza. Lo que me pareció interesante es que en Esther hay un filón", dijo Jiménez Losantos.

Lo que está igualmente claro es que Pedraz, durante su relación con Doña, "ha hecho el ridículo con esos posaditos acaramelados", consideró la periodista Beatriz Cortázar.

Lo que quiso decir realmente Esther Doña, según la subdirectora de es la mañana de Federico, Isabel González, fue muy claro: "Estoy aquí. Ese fue su mensaje".