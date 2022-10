Esther Doña se venga de Santiago Pedraz de la mano de Sonsoles Ónega

Este lunes a las siete, puntual como un reloj, se estrenó en Antena 3 el programa Y ahora Sonsoles, el esperado debut en Atresmedia de la periodista Sonsoles Ónega tras su salida de Mediaset. El programa, de una hora de duración, trató asuntos de diversa actualidad con diversos colaboradores, pero uno de los "campanarios" llegó de la mano de la sección de la actualidad del corazón y la mismísima Esther Doña.

En compañía de Daniel Carande y Beatriz Miranda, también colaboradores de la crónica rosa de Es la mañana de Federico en esRadio, Sonsoles Ónega dio paso a la que se convertirá en una de sus primeras grandes entrevistas exclusivas.

Y no es otra que Esther Doña, todavía superando su ruptura con Santiago Pedraz tras haber anunciado su matrimonio en ¡Hola! este pasado verano, quien romperá su silencio en torno al final de esa relación tan mediática.

"Me siento preparada, han pasado dos meses", dice Esther Doña en Y ahora Sonsoles para anunciar una entrevista que se ofrecerá próximamente y en la que la que fue mujer del marqués de Griñón sentada en un lujoso salón con Chloé, su pequeño perra sentada en las rodillas.

"Si yo hablaba en ese momento no se me iba a creer o posicionar al lado de Pedraz por ser juez de la Audiencia Nacional", dice Esther en el adelanto ofrecido en Y ahora Sonsoles. "Me siento cómoda"; dijo ante las cámaras del programa de Sonsoles Ónega anunciando toda una tormenta mediática contra el juez.