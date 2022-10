Salen a la luz nuevos datos de Fran Antón: "No van a gustar a Kiko Hernández"

La vida privada de Kiko Hernández está siendo objeto de debate en los platós de televisión. Aunque durante años el colaborador ha conseguido mantener su intimidad alejada de los medios de comunicación, esta vez no ha conseguido frenar los rumores que lo relacionan con el actor Fran Antón, su compañero en la obra de teatro, Distinto, donde Hernández debutó como intérprete. "No tengo ni novio, ni novia. Todo es mentira. Sigo en el mercado", aseguró el tertuliano en su regreso a Sálvame esta semana, negando cualquier tipo de relación con el actor más allá de un trato cordial y profesional.

"Estos meses he estado con mi familia y trabajando en la obra. Él es el director de la obra y cuando hemos visto esto nos hemos reído", añadió Kiko. "Él es una persona anónima puede que esto le afecte. Trabajamos juntos", añadió el colaborador afirmando que no son ni siquiera amigos íntimos. "Ojalá pudiera venir hoy aquí y decir: '¡señores estoy enamorado!, pero no es así".

Pese a sus negativas a hablar sobre el tema, Kiko tampoco ha podido evitar que se haya indagado en la vida más íntima del actor y hayan salido a la luz datos que podrían no gustarle. Tal y como se desveló en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Antón se dedica desde hace años al mundo del espectáculo y es muy activo en redes sociales donde le gusta "lucir palmito". Aunque en su perfil de Instagram no hay ni rastro de Kiko Hernández, Fran podría estar "muy interesado en relacionarse con famosos".

Fran Antón se define a sí mismo como "actor y algunas cosas más", es director de teatro, educador social, docente y tiene su propia productora, Antón productions. Según las investigaciones realizadas por el programa de Telecinco, "no puede mantenerse económicamente" con los trabajos que está realizado y los rumores sobre una posible relación con el colaborador habrían disparado su popularidad por lo que se espera que el estreno de nueva obra de teatro sea todo un éxito.

Al preguntar a Hernández si es conocedor de que su amigo trabaje "en alguna otra cosa", este prefirió no contestar, al entender que es una persona anónima que no debería ser objeto de debate en un plató de televisión: "No voy a hablar más sobre él. De mi vida no tengo problema en hablar, pero de la vida personal de una persona que no pertenece a este mundo no voy a hablar". Una decisión como mínimo sorprendente viniendo de una figura pública como Kiko Hernández que durante años ha hablado sobre familiares y amigos anónimos de otros famosos.

Además, el colaborador defendió a Fran explicando que él el ayudó cuando lo pasó muy mal durante su primera obra de teatro: "Me acosaron y me ayudó".