Jorge Pérez emite un comunicado tras el escarnio de 'Sálvame' con él y Alba Carrillo

Las imágenes de Jorge Pérez y Alba Carrillo en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn han creado todo un escándalo. Los dos protagonistas han pedido perdón y asegurado que la actitud cariñosa de ambos amigos no significa nada, con el colaborador dando la cara y mostrándose profundamente arrepentido.

Jorge Pérez volvió a intervenir en Ya es mediodía tras sus disculpas iniciales en Fiesta, confesando que su complicidad con Alba Carrillo está perjudicando a su mujer, Alicia Peña. Pero también aseguró que su matrimonio "va a continuar".

"Estamos en etapa de recogimiento y a mí me queda un largo trabajo por delante para demostrarle con hechos la verdad. Hay una herida abierta que tiene que sanar, y después cicatrizará y habrá que vigilar esa cicatriz", dijo Jorge Pérez.

Nada de esto sirvió para evitar que Sálvame quisiera hacer sangre con la presunta infidelidad del guardia civil y la modelo. Se señaló que el tonteo entre ambos venía de lejos y que incluso se habrían visto en la cafetería de un hotel. Se dijo que hay todavía más material comprometido que no ha visto la luz.

Comunicado de Jorge Pérez | Instagram

Estas afirmaciones han provocado que Jorge Pérez vuelva a salir a la palestra, explicando en un comunicado publicado en Instagram que "esta va a ser la última vez que voy a pronunciarme sobre este asunto: He cometido muchos errores en mi vida, pero indudablemente ninguno tan doloroso como el acontecido".

"Debí saber parar, o irme, ante una situación que nunca debió suceder, pero sigo manteniéndome firme en declarar la inexistencia de un beso, más allá del acercamiento o roce por la situación de permanecer en un local con la música demasiado alta", explica. "Nunca debí permitir que la complicidad pícara, o divertida que mostrábamos en televisión traspasara las pantallas, dando lugar a un peligroso juego".

"He asumido mi error, he reconocido mi culpa, he pedido perdón, he escuchado opinar, suponer, deducir, imaginar… He respetado las opiniones de todo el mundo, pero llega un momento en que hay que decir basta", ha estallado, indignado por "la desmesurada cantidad de mentiras que se están vertiendo ahora mismo por televisión".

Señala también sus prioridades, que no son otras que estar con su mujer y proteger a su familia. Y finaliza con un mensaje a todos los que están aprovechándose de la situación: "Ahora que estoy roto intentáis llevaros un trozo de mí, así siempre recordaré el error que cometí, si el ser así de destructivos ha mejorado vuestra vida, tranquilos, os bendigo".