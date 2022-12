La plataforma Netflix ha estrenado este jueves Enrique y Meghan la esperada serie centrada en el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle. Esta nueva producción, que cuenta con los testimonios de los duques de Sussex, narra la vida de la pareja desde que se conocieron a través de Instagram hasta que protagonizaron el mayor escándalo que se recuerda en la casa real británica, cuando decidieron dejar de lado sus obligaciones con la Corona.

El primer episodio de los seis que componen el documental comienza con la pareja confesando las razones que les han llevado a participar en la producción: "Mi trabajo es proteger a mi familia, pero al haber nacido en esta posición con todo lo que eso conlleva, y el nivel de odio que se ha generado durante estos años contra mi mujer y mi hijo, estoy profundamente preocupado por la seguridad de mi familia. Es una cuestión de deber y servicio, tengo el deber de destapar la explotación y el soborno que se producen en nuestro medio. Esta no es solo nuestra historia, esto es más grande que nosotros. Nadie sabe la verdad pero nosotros sí", dice Harry, dispuesto a descubrir al mundo la cara más amarga de pertenecer a una familia como la suya.

Harry destaca el arrojo de su mujer a la hora de "sacrificar todo lo que tenía, la libertad que tenía" para unirse a su mundo, favor que él le terminó devolviendo: "Al poco tiempo, yo acabé sacrificando todo lo que conocía para unirme a su mundo", dice sobre su decisión de abandonar su cargo dentro de la familia real.

Meghan, por su parte, confiesa estar cansada de las publicaciones que se han realizado hasta ahora sobre ella, su familia y su vida: "No pretendo que todo sea cómodo, pero cuando ves que la gente no tiene ni idea de cómo eres, quiero que la gente sepa lo que ha pasado y quién soy. En los últimos años han escrito libros sobre nosotros gente que no conocemos, ¿quién mejor que nosotros para contar nuestra historia?".

El comienzo de su relación ‘secreta’

La pareja se conoció a través de Instagram: Harry vio una fotografía de Meghan junto a una amiga virtual que tenían en común y enseguida se interesó por ella: "Mantuvimos el contacto hasta que decidimos vernos. Yo veía sus redes y me gustaban sus preciosas fotografías de medio ambiente", recuerda la actriz. Juntos bromean sobre su primera cita, a la que el príncipe llegó tarde: "Pensé que eras de esos tíos que tienen tanto ego que creen que una chica va a estar horas esperándola. Estuve a punto de marcharme del lugar. Charlamos durante una hora, le llamé aquella noche y le pregunté si quería quedar al día siguiente". Meghan recuerda el comienzo de su relación como algo "raro, muy emocionante, relajado y sencillo": "Llegamos a conocernos como cualquier otra pareja. Todo tenía que ser muy secreto lo que acelera el proceso de conocerse".

Un par de encuentros bastaron para que Harry "lo tuviese claro": "Pensé: esta mujer es maravillosa. Es lo que estaba buscando". Un atrevimiento que cree que ha heredado de su madre Lady Di: "Ella tomaba sus decisiones con el corazón y yo he salido a mi madre". Junto a ella vivió una infancia "llena de felicidad y aventuras", aunque confiesa que cree que ha bloqueado recuerdos para no sufrir: "No tengo muchos recuerdos de mi madre, es como si internamente los hubiese bloqueado. Pero me acuerdo de su risa descarada. Siempre me decía: 'Si haces algo malo que no te pillen'".

Con menos cariño recuerda el "acoso" al que eran sometidos por parte de la prensa inglesa, motivo habitual de las lágrimas de su madre: "La presión mediática siempre tenía una parte dramática, de lágrimas y yo las veía en la cara de mi madre. En esos momento me preguntada, ¿de qué formo parte?". Considera que Lady Di fue "acosada" durante toda la vida con su padre, pero cuando se separaron "el acoso pasó a otro nivel": "En el momento en el que se divorció se quedó sola pese a ser una de las mujeres más influyentes del mundo".

Una mujer dispuesta a "soportar la carga"

Las traumáticas experiencias de su madre hicieron reflexionar a Harry, que se llegó a plantear si alguna vez encontraría una mujer "dispuesta a soportar la carga" que supone estar con una persona como él: "Tuve varias novias, al cabo de unos meses todas decían: 'No sé si quiero esto'". Algo que cambió cuando conoció a Meghan: "Me aterraba pensar que los medios podían apartarla de mí". Por este motivo, mantuvieron en secreto su relación durante los primeros meses: "A pesar de todos mi mis miedos, le abrí mi corazón y me enamoré".

El príncipe Harry compara a Meghan con su madre: "Tiene compasión y ternura", motivo por el que ha decidido protegerla a toda costa, aún teniendo que renunciar a los privilegios y obligaciones que suponen ser parte la familia real: "Acepto que haya gente que no comprenda lo que he hecho, pero tenía que proteger a mi familia y más después de lo que le pasó a mi madre. No quería que se repitiera la historia".

Hasta este momento todo fue felicidad y amor: "Todo cambió en octubre de 2016", avanza Harry, concluyendo así el primer capítulo de la temporada.