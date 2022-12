María Escario anuncia que padece cáncer de mama

María Escario anunció este miércoles a través de su perfil de Twitter que le ha sido diagnosticado un cáncer. "Es el momento de hacer una pausa, confiar al máximo en la ciencia y concentrar toda mi energía en la curación. Soy una más con cáncer de mama y voy a por él. #PrevenirEsCurar", ha escrito con optimismo la veterana presentadora de los Deportes de TVE.

La comunicadora ha recibido numerosas muestras de cariño y ánimo de compañeros de Televisión Española, colegas de profesión, espectadores, seguidores en sus redes sociales y personalidades del mundo del deporte.

Es el momento de hacer una pausa, confiar al máximo en la ciencia y concentrar toda mi energía en la curación. Soy una más con cáncer de mama y voy a por él. #prevenirescurar — María Escario (@maria_escario) December 14, 2022

No es el primer bache de salud que ha sufrido la periodista. En 2012 superó con éxito las secuelas del derrame cerebral, insistiendo en que la vida le dio una segunda oportunidad y eso es algo que no se cansó de agradecer: "Me estoy recuperando muy bien. He tenido mucha suerte", publicó entonces.

En la actualidad, María se encontraba ejerciendo de Defensora de la Audiencia en RTVE tras presentar durante años los deportes en la misma cadena. Puesto que, por lo que ha establecido ella en el tweet, va a dejar aparcado por un tiempo para centrarse en tratarse el cáncer que padece.