Diego Arrabal desvela la "histórica" propuesta de Mediaset a Marta Riesco

Marta Riesco se ha convertido en una de las caras más cotizadas dentro del grupo Mediaset gracias a la popularidad que adquirió tras salir a la luz su relación con Antonio David Flores. Aunque la periodista ha recibido multitud de propuestas de programas y productoras, entre ellas La fábrica de la tele, para unirse a sus filas, ella siempre se ha mantenido fiel a sí misma y se ha negado a hacer un trabajo que no tuviese que ver con su profesión. Actualmente, trabaja como reportera en el programa Fiesta, donde tiene su propia sección de investigación en la que hace divertidos reportajes sobre famosos.

Sin embargo, los planes que Mediaset tendría con la periodista serían mucho más ambiciosos. Tal y como ha declarado el paparazzi Diego Arrabal durante su último directo de Instagram, durante más de dos semanas, Marta Riesco ha tenido "encima de su mesa" el contrato "más gordo" que se ha ofrecido jamás un famoso para participar en un reality. Al parecer, la productora de Supervivientes habría estado muy interesada en la novia de Antonio David: "Es el contrato más importantes que se le ha ofrecido jamás a un concursante. Si me pongo a hacer un poco de memoria me viene Isabel Pantoja, Kiko Matamoros y algunos más que han cobrado un dineral. Me asegura una fuente muy segura que su propuesta es aún más gorda".

El paparazzi desconoce la cifra exacta que se le ha podido ofrecer pero, viendo el gran interés que suscita la reportera, no solo por su relación con Antonio David Flores sino también por su recién declarada guerra contra Olga Moreno y su entorno, "podríamos estar hablando de unos 50.000 euros a la semana": "Eso, más lo que sumas cuando vas al plató", ha señalado Arrabal en Youtube. "Y puedo decirlo porque es una información que me viene directamente de la productora", ha aclarado.

Según el excolaborador de Telecinco, Marta Riesco habría rechazado la propuesta: "Marta se negó y contestó textualmente: 'Por amor a mi pareja no voy a Supervivientes'". Al parecer, la buena racha que atraviesa su relación con el ex de Rocío Carrasco sería más importante que su participación en el reality. Arrabal también señala que los celos podrían estar detrás de su decisión: "Me comentan últimamente que ella estalla cuando se queda sola en Madrid y él se va a Málaga. Como si no se fiase de Antonio David. Pero eso lo comenta la gente, mis fuentes cercanas no me lo aseguran. No creo que Antonio David fuese a cometer el mismo error que con Olga".