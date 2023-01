"Yo contigo ya no regreso aunque me llores y me supliques". Una frase del último tema de Shakira y Bizarrap dedicado a Gerard Piqué que ha desatado los rumores dada la desaparición de los medios de Clara Chía, que ha decidido poner pies en polvorosa en medio de la polémica.

La letra de "BZRP Music Sessions #53" no deja demasiado a la imaginación, pero aún así Shakira Mebarak se ha reservado perlas enigmáticas que, en una segunda escucha, sin duda habrán sentado como un jarro de agua fría a la joven estudiante.

Y es que ese "aunque" delata que Piqué habría intentado la reconciliación con su ex en medio de su relación con Clara. ¿Habrá sido la causa de que la joven haya decidido no coger el toro por los cuernos y desparecer del entorno de Piqué, cuyas últimas apariciones han sido en solitario desde la salida del tema?

Tal y como dijo Federico Jiménez Losantos en Es la mañana, esa frase concreta deja a Clara Chía como "reemplazo" y, lo que es peor, "le quedará siempre la duda" de si su pareja intentó volver con su ex y ésta se negó.

Shakira, según esta tesis, sería la responsable de haber finiquitado la relación con Piqué, cansada de infidelidades. Un "golpe bajo" -así se dijo en la crónica rosa de esRadio- que es uno más de los que se apunta la colombiana con la polémica canción.

Mientras tanto, el exfutbolista responde a los misiles de su ex reapareciendo con un Casio en la muñeca y a bordo de un Twingo, dejando claro que para nada necesita ni el Rolex ni el Ferrari con los que Shakira se identifica en su canción, y dejando entrever que está muy feliz con el asequible reloj y el coche de Renault con los que la colombiana compara a Clara Chía.

Una reacción que demuestra que Piqué se ha tomado con mucho humor los ataques de la madre de sus hijos, y sobre la que ahora se pronuncia Tonino, aplaudiendo la 'deportividad' del exfutbolista al dejarse ver en un Twingo: "Totalmente" ha asegurado sonriente cuando le hemos preguntado qué le parece que Gerard se tome a risa la última canción de Shakira.