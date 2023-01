El gran proyecto de Fabiola Martínez con el apoyo de Bertín Osborne

De sobra es sabido que Fabiola Martínez está volcada desde hace muchos años en la Fundación Bertín Osborne, destinada a familias afectadas por niños discapacitados y de la que es presidenta. La venezolana ha presentado los nuevos talleres gratuitos, que tuvieron que ser suspendidos por la pandemia. Se trata de dar divulgación acerca de la "sfectividad y sexualidad en personas discapacitadas". Temas hoy en día tabú, para muchos.

Fabiola lo explica de forma muy clara y natural."Nosotros siempre hemos hecho talleres en nuestra fundación, pero este proyecto tuvo que suspenderse por la terrible pandemia, pero afortunadamente el 28 de ha dado comienzo. Estos talleres son el alma de la fundación, y me gustaría dejar muy claro que son totalmente gratuitos, al igual que otros y también la guardería".

La sexualidad siempre ha sido tabú y se han dado situaciones complicadas en muchas ocasiones. Así lo explicó: "Hay familias a las que les supone un problema cuando los hijos empiezan a desplegar sus hormonas, porque se vuelven violentos o nerviosos porque no comprenden lo que les está pasando. Y el problema es que no hay una solución para eso, es una situación muy delicada, porque hay que respetar su espacio y su intimidad. Por ejemplo, imagínate un chico que le gusta una chica, él no controla sus emociones. Y lo que hay que hacer es enseñarles desde pequeños porque no saben lo que les está ocurriendo", contó.

Fabiola y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

"Cuando salgo con mi hijo que ya tiene una edad, sí tengo que cambiarle lo hago en un sitio donde haya intimidad; es diferente cuando estás en con un bebé, que no se entera. En la fundación todos somos iguales, digo esto porque yo no tengo todo resuelto, y que no necesito nada. En este aspecto de la sexualidad de mi hijo tengo los mismos problemas que todos. Por suerte Bertín y yo, a pesar de la separación nos intercambiamos las responsabilidades. Carlitos tiene 14 años y Quique está a punto de cumplir 16. Tengo gran apoyo también de mis padres, pero ellos viven en su casa. Y Bertín no vive en Madrid, aunque viene continuamente. A pesar de todo, ha habido veces que he tenido que recurrir a ayuda profesional".

La relación entre ellos sigue siendo muy buena y eso es lo mejor para los hijos. Según contó, no tiene a nadie en su vida, aunque no se cierra a que pueda aparecer alguien. "Mi vida está llena, quedo con amigos a cenar, y estoy muy bien, no hay ningún vacío en mi vida".