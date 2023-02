Risto Mejide, pillado con una mujer de la mano en París

Risto Mejide está de nuevo enamorado y este fin de semana ha circulado un vídeo suyo pillado en París paseando de la mano con su nueva ilusión. Hace más de cinco meses que anunció su separación de Laura Escanes, que también ha rehecho su vida junto al cantante Álvaro de Luna.

La nueva pareja del presentador de Todo es mentira es una joven valenciana de 26 años llamada Natalia, de profesión farmacéutica y tatuadora, a la que conoció hace alrededor de tres meses, tal y como ha desvelado el periodista y tiktoker Abel Planelles, que además publica el vídeo de la pareja en la capital francesa.

Abel Planelles desvela cómo es el presente sentimental de Risto Mejide. Fuente: (TikTok). pic.twitter.com/e02ivhUnNS — Show España (@ShowEspana) February 23, 2023

Todavía no existen imágenes de ambos juntos pero tampoco se esconden, ya que hace tiempo que también se dejaron ver en actitud cariñosa por Valencia. Sin embargo ella mantiene un perfil bajo y tanto su cuenta de Instagram personal como la de su perro están cerradas. El presentador, que detesta hablar de su vida privada pero anunció a bombo y platillo la separación de la madre de su hija Roma, todavía no se ha pronunciado al respecto de su nueva relación.

Laura Escanes ha superado por completo a Risto y ya no esconde a su nueva pareja, con quien ha compartido varias fotos en las redes sociales, en especial de su viaje romántico a Maldivas. Fue el pasado mes de enero cuando, durante una visita a El Hormiguero, se refirió a él abiertamente. En un momento de la entrevista el programa emitió un vídeo con un adelanto del paso de Laura por el programa El desafío.

Al volver al plató Pablo Motos se percató de la presencia de Álvaro de Luna entre el público: "Te está aplaudiendo todo el mundo, pero hay una persona que te aplaude un poquito más fuerte, que es tu chico, que está por ahí arriba", dijo el presentador, desatando la risa de la invitada. Pablo Motos pidió al equipo que enfocaran al cantante: "Ya casi lo tenemos. No le han enfocado todavía", a lo que Escanes dijo: "No, no. No pasa nada".