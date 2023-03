Bertín Osborne ha mostrado su indignación a través de las redes sociales después de escuchar el audio de una profesora de Jerez que propone cambiar de nombre el Día del Padre, que se celebra cada 19 de marzo, a Día de la Persona Especial con el objetivo de no excluir a ningún tipo de familia.

"Estoy que me subo por las paredes", comienza diciendo el artista en un vídeo publicado en su perfil oficial de Instagram. "Me acaban de mandar un audio de una señora que por lo visto es profesora de un colegio de Jerez. Lamentablemente, tiene que ser Jerez, donde le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre porque ahora las familias españolas son de otra manera. Tienen que celebrar el Día de la Persona Especial".

El artista ha aprovechado la salida de tono de la profesora para reflexionar sobre las personas que educan a los más pequeños: ''¿Quién es esta loca? ¿De qué manicomio se ha escapado? Porque no la habrán soltado. ¿Qué no se puede celebrar el Día del Padre? ¿Y cuándo sea el Día de la Madre, qué será, de la madre con bigote o qué coño va a celebrar esta tía? ¿Nos hemos vuelto locos todos o estoy loco yo, o ella, o el país? ¿Pero qué es esto?'', añadió muy molesto.

Que Grande Bertín Osborne! pic.twitter.com/7fwaQFqMCS — Tomás Rico ﻥ (@tomasrp3_) March 16, 2023

Concluye el vídeo recomendando a los padres de los estudiantes que saque a sus hijos de ese colegio "cagando leches": "Si yo fuera el padre, los sacaba del colegio cagando leches. A saber lo que les está enseñando esa ti. Cuando vuelvan a casa por las tardes, ¿qué traerán en la cabeza esos niños? No se puede llegar a menos ya. Que haya locos enseñando a nuestros hijos, es el colmo''.

La publicación ha recibido un gran apoyo por parte de sus seguidores que le animaban a seguir dando su opinión sin importar las consecuencias que esto pueda tener en redes sociales. Entre todos estos mensajes de apoyo destaca uno de su hija Alejandra Osborne: "Papá, que razón tienes. Mi hijo no entiende porque se celebra el 8 de marzo, el día de la mujer y no hay un día para celebrar el del hombre. ¿Cómo se lo explicas?''.