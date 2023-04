Kiko Rivera sufre las consecuencias del veto de Mediaset y pide volver

El nuevo código ético de Mediaset impuesto por Borja Prado, presidente del grupo de comunicación, incluye una lista de famosos a los que no se puede hacer referencia en los distintos programas de su parrilla. Con esta medida, la nueva gestora trata de limpiar su imagen, dejando de lado a algunos de los personajes que más han contribuido a la gran crisis de audiencia que atraviesa la empresa como Rocío Carrasco o Kiko Rivera.

El hijo de Isabel Pantoja celebró esta decisión ya que así podría vivir "sin la presión mediática" que supone ser el centro de atención de programas con Sálvame, quiénes podían pasar semanas haciendo guardia en la puerta de su casa para conseguir declaraciones. Sin embargo, la crisis de audiencia que atraviesa su canal de Twitch así como su poca repercusión como dj y como influencer en redes sociales parecen haber hecho cambiar de opinión al hijo de la tonadillera.

En uno de sus últimos directos de Instagram, Kiko Rivera habló sobre la guerra que se está viviendo en Supervivientes entre sus primos Alma Bollo y Manuel Cortés, hijos de Raquel Bollo, y su hermana Isa Pantoja y su pareja Asraf Beno. Mientras que los hijos de Chiquetete aseguran que Asraf no es buena persona, Chabelita Pantoja cree que sus primos llegaron al concurso aleccionados por su hermano Kiko. En relación a esto, el hijo de Isabel Pantoja dice ahora que Telecinco no le permite visitar su primo y pide que se levante el veto para que pueda ejercer de defensor.

"No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderlo. No me dejan ir a ningún sitio", dijo, pese a que hace meses se alegró de las medidas de Borja Prado. El cantante quiere, no solo viajar a Honduras para dar su apoyo a sus primos, sino también acudir a los platós para dar la cara por él: "Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia y estoy al 100%".

Aprovechó también para lanzar un mensaje a su hermana Isa Pantoja con la que hace meses que no tiene relación. "Todo aquel que esté en contra de él, está en mi contra. Soy 'manuelista' y estaré siempre con él", dijo, posicionándose contra su cuñado una vez más.

Cabe recordar que los hijos de Isabel Pantoja no tienen relación desde que el dj ofreció una entrevista en la revista Lecturas en febrero de 2022 donde hizo público un supuesto intento de suicidio de su hermana cuando era una adolescente: "Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas", rezaba el titular. Esta exclusiva llevó al hartazgo a Isa Pantoja, que desde entonces se niega a volver a tener relación con hermano a pesar de la insistencia de este. Con el paso de los meses, parece que Kiko Rivera también ha cambiado de opinión en este asunto y ya no tiene interés en recuperar a su hermana.