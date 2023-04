Guti y Arantxa de Benito posan orgullosos con su primer nieto

Zayra Gutiérrez, hija mayor de José María Gutiérrez ‘Guti’ y Arantxa de Benito, ha sido madre de su primer hijo junto a su pareja, Miki Mejías. La joven de 22 años y su novio han llamado al pequeño Hugo y toda la familia está rebosante de felicidad. El pequeño pesó 2.600 kg y nació por parto natural a las seis de la madrugada del 16 de abril.

La vida de Zayra y Miki cambiará radicalmente a partir de ahora, aunque contarán con el apoyo de la familia, especialmente de la abuela Arantxa, que siempre ha mostrado su orgullo por el gran paso que ha dado su hija. "Zayra está feliz. Es una campeona y el bebé es precioso (...) Los tres tienen cara de felicidad, amor puro", declaró Arantxa Orgullos a Europa Press.

Guti también confirmó que "todo está genial" y confesó "feliz y contento" ante la llegada del pequeño Hugo al mundo: "La verdad es que es un buen día y estoy feliz y contento". El exfutbolista confirmó que tanto su hija como su nieto están "muy bien" y también le hemos visto posar orgulloso con su primer nieto.

Fue su actual pareja, Romina Belluscio, quien compartió la fotografía de Guti y el recién nacido. "Bienvenido a la familia. Tus tíos Enzo y Romeo están deseando cuidarte y jugar contigo. Felicidades papis por este maravilloso regalo que os da la vida", escribió la modelo argentina en Instagram.

Fue el pasado mes de noviembre cuando Zayra Gutiérrez anunció al mundo su embarazo a través de las redes sociales con un romántico mensaje dirigido a su novio. Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora. No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos. Te amo", escribió.