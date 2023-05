La salida de Marta Riesco de El Programa de Ana Rosa no podía haberse producido en peor momento para la reportera. Sobre todo teniendo en cuenta que Unicorn Content, la productora de la presentadora Ana Rosa Quintana, se ha hecho con las tardes de Telecinco tras la defunción de Sálvame a manos de la nueva directiva de Mediaset encabezada por Borja Prado y el CEO Alessandro Salem.

El romance de Marta Riesco con Antonio David Flores, pero sobre todo, la mala gestión de los acontecimientos posteriores, minaron la confianza en Marta Riesco como reportera. Y tal y como se opinó en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, no ha podido venir peor a una profesional que se hizo un nombre no como personaje del corazón, sino como periodista.

"Tenia que haberse quedado en oficinas, que no podía salir era evidente", dijo al respecto Federico Jiménez Losantos en esRadio. "Ella no entendía que no podía ser la que daba la noticia y el objeto de ella. Y luego la emprendió con el presidente de la cadena", explicó, rememorando el célebre incidente en Sálvame en el que Marta, durante una discusión en directo con Cristina Porta, interpeló directamente al directivo Borja Prado.

Federico aseguró que todo se lo ha montado "ella sola" y que, pese a todo, "Antonio David ha sido más prudente".

"Lo ideal hubiera sido irte a documentación seis meses y luego, cuando ya se hubiera olvidado todo porque en la tele es todo muy rápido, ya vuelves a salir. Pero salir es un derecho de la empresa, no tuyo. Se ha metido en un lio absurdo pero no pensé que iba a ser tan exagerado", dijo, atribuyéndolo a la mala gestión de la periodista.

¿Y qué anda Marta Riesco ahora que no aparece ante las cámaras y tampoco trabaja detrás de ellas? A Instagram. Alaska señaló que está embarcada en la "operación buenorra", según sus propias palabras. Que es "cuidarse física y mentalmente", una necesaria "puesta a punto después de este drama" en el que a buen seguro intentará captar patrocinios con las marcas, cosa que por el momento está consiguiendo.