Tras anunciarse la inminente sustitución de Sálvame por un nuevo espacio presentado por Ana Rosa Quintana, la polémica está servida. Hasta el punto de que hay previstas varias manifestaciones para pedir que se reponga el programa conducido por Jorge Javier Vázquez tras catorce años de polémicas.

Ana Rosa Quintana tampoco se libra de críticas de ese sector. Tras confirmarse vía comunicados de La Fábrica de la Tele y Mediaset la decisión tomada por la nueva ejecutiva, toca afrontar el todavía sutil cruce de declaraciones entre ambas partes.

En particular no han pasado desapercibidas las palabras de la presentadora en el podcast Poco se habla, que muy sincera habló sobre su compañero de cadena, Jorge Javier, sin ocultar esa rivalidad larvada tras la guerra de productoras de sus programas.

"Yo a Jesús Vázquez le adoro porque es un buen amigo y a Roberto, su pareja", dijo al respecto de otro compañero de Mediaset, el presentador de Got Talent. Y a continuación habló del catalán, que en los últimos años se ha descolgado con múltiples declaraciones que finalmente han distanciado a la audiencia de su programa.

Ana Rosa Quintana sobre Jorge Javier Vázquez: "Es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada, pero nos queremos... pero es verdad que estamos muy lejos"#yoveosalvame #SalvameNoSeToca pic.twitter.com/n291OG43Ew — telemagazine (@telemgzn) May 8, 2023

"Con Jorge Javier creo que soy una de sus descubridoras. Rosa Villacastín, luego yo y luego empezó con Sabor a ti", dijo. Y en unas ambivalentes declaraciones que delatan tanto cariño como distancia, que es "brillante, estupendo, pero con el que ideológicamente no comparto nada".

Finalmente, declaró que "nos queremos. Cuando él ha tenido problemas yo le he llamado, y cuando yo he estado enferma, él me ha llamado. En verdad, estamos muy lejos".