Aracely Arámbula, la mexicana ex de Luis Miguel, calienta la olla express de la polémica llamando "rey cucaracho" al cantante, ahora embarcado en una relación con la española Paloma Cuevas.

La madre de dos de los hijos de Luis Miguel, en una entrevista con Jorge Lozano en la televisión mexicana, ha lanzado esta poco discreta pulla al "Sol de México" para así seguir alimentando una polémica que ocupa más titulares en aquel país que en España.

Arámbula insulta a Luis Miguel | Instagram

Una nueva provocación que a buen seguro, como tantas otras, no será comentada por la pareja afincada en España, que ya no se esconde de la prensa. Luis Miguel y Aracely estuvieron juntos entre 2005 y 2009 y ella es habitual en los medios de su país.

Al ser preguntada por Luis Miguel, la actriz lo definió desde la platea del show como "un "Un cucaracho, un mal amor, se puede salir ingobernable". "Mamacitas, si yo salí de un cucaracho ustedes pueden salir de cualquier muchacho... Estado civil, ingobernable", dijo, citando de paso el nombre del espectáculo de Jorge Lozano entre aplausos del público.

"Aquí la prueba de que hasta al Rey Cucaracho se le supera. Mándaselo a quien necesite inspiración de la Reina Aracely Arámbula", escribió Jorge Lozano en su cuenta de Instagram, donde publicó el video del momento en el que Aracely Arámbula llama "Rey Cucaracho" a Luis Miguel.

Asimismo, la famosa confirmó que el intérprete de Será que no me amas no se comunicó con Miguel con motivo de su cumpleaños número 16, ocurrido en enero pasado: "Fíjate que no llamó el papá, pero mejor pregúntale a él".