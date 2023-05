Moda de entretiempos y entrepiernas

El jueves asistía a una fiesta de rojo. Vestida de rojo, matizo. Rojo pasión. Color menstruación, y, para variar, me llegó la menstruación. Casualidades de la vida. Ir de rojo ha sido una forma de mimetizarse con mi estado natural y mi género. Era un modo de "abrazar" la feminidad. Es más: Tamara Gorro (espero que no se enfade porque fue un gesto de cariño y empatía) me prestó un tampón, afortunada de mí, pues estaba sentada con Fabiola Martínez y le tuve que pedir ayuda a Fabiola. Y la tuve y la obtuve. Ayudas que son negritas en esta crónica. Sororidad en estado puro. Hermandad, más bien.

Les escribo semejante idiotez e indiscreción (mi párrafo anterior, lo del rojo y la regla) porque parece ser que ahora la moda tiene por obligación cumplir con un mensaje social y políticamente correcto. Vestir por vestir no vale. Se debe adoctrinar. Y si es un color, que signifique algo; no que sea por estética o gusto, que es lo de toda la vida.

Y es que Adidas se viste de mujer. O lo que no es del todo cierto: Adidas viste a un hombre con traje de baño de mujer. La colección ‘Pride 2023’ ya está a la venta en la web. ¿Cómo interpretamos esto? Solidaridad y concienciación con el LGTBI… pero, ¿no estamos acaso haciendo de menos a las mujeres? ¿Y qué pasa con las mujeres a las que les gustan otras mujeres? ¿Las vestimos de hombre? ¿No pueden vestir con ropa de mujer?

Y es que, polémica mediante, hubo estos días quien espetaba en las redes que el modelo "tiene pelo en el pecho y un bulto en la zona de la entrepierna". Ya saben. Y la verdad es que no está claro si es modelo hetero que posa con traje de baño femenino, si es modelo homosexual, si es trans o un género no identificado.

Rich Mnisi es el autor de esta campaña que lleva por filosofía ‘deja que el amor sea tu legado’, y Adidas apunta a que este traje de baño se celebra, cito textualmente, "autoexpresión, imaginación y creencia inquebrantable de que el amor une". Muy bien. La ropa normal o la ropa de mujer para mujer y la ropa de hombre para hombre rompe la unión, entiendo…

Pues nada. Este fin de semana vístanse de Feria del Libro, que ya ha empezado en Madrid, o de primavera tardía, chubasqueros o lo que sea. Este tiempo loco exige quizá, modas locas. Plasticurris al cuadrado o manguicortis agujereadas. Todo vale, y el dresscode de la primavera esta que marzea es el que queramos. Siéntanse libres de dress code para andar por las calles de cualquier ciudad.