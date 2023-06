Al Pacino exigió una prueba de ADN a su novia tras enterarse del embarazo

Al Pacino se convertirá en padre por cuarta vez a los 83 años con su novia Noor Alfallah, de 29 años. La noticia, adelantada por el portal TMZ y confirmada por el representante del actor, generó un enorme revuelo entre los fans del actor y la opinión pública dada la diferencia de edad. De hecho el propio Al Pacino confesó que se quedó en shock cuando se enteró del embarazo de su pareja.

El citado medio ha desvelado detalles de cómo se enteró el oscarizado actor de que su novia estaba esperando un bebé. Al Pacino estaba tan seguro de que no podía dejar embarazada a su novia ni a nadie, que al principio no creyó que el bebé fuera suyo e incluso le llegó a pedir una prueba de ADN.

Diversas fuentes cuentan que el intérprete de Scarface tiene varios problemas médicos relacionados con la edad que, en general, deberían haber impedido que Noor Alfallah quedara encinta. Cuando se enteró, se quedó conmocionado y exigió una prueba de paternidad que terminó por confirmar que Al Pacino es el padre de su futuro hijo con la productora de cine.

Noor nació en Kuwait aunque desde muy pequeña reside en Los Ángeles junto a su adinerada familia. Allí se mueve en círculos de fama y poder, lo que le ha llevado a trabajar en Hollywood y conocer a personas importantes. Su relación con el veterano actor comenzó en 2022, aunque antes ya se le conocían relaciones sentimentales con hombres mayores que ella, como con el cantante de The Rolling Stones, Mick Jagger (79 años), y el inversor multimillonario Nicolas Berggruen (de 61).

Una fuente cercana a la joven productora contó a Page Six que Alfallah está "acostumbrada a salir con hombres ricos y mayores". Sobre su relación con Mick Jagger declaró en Hello: "Era mi primera relación seria y un momento muy feliz para mí". Pacino y Noor comenzaron a verse durante la pandemia del covid-19 y según su entorno, la diferencia de edad no es un problema, aunque él es mayor que su padre. La relación salió a la luz cuando fueron captados saliendo de un conocido restaurante ubicado en Venice, California.