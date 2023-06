María Teresa Campos "tiene un deterioro cognitivo importante"

Las hermanas Campos son las encargadas de actualizar la información sobre el estado de salud de su madre, María Teresa Campos, que en los últimos meses ha visto cómo se deterioraba su salud. Lo principal para la familia es que la mítica presentadora de televisión viva tranquila, aunque para ellas es complicado verla en esta situación.

La propia Terelu Campos lo detalla este miércoles en la revista Semana, donde confirma que su madre "tiene un deterioro cognitivo importante". Según Terelu, la periodista se encuentra muy mal de su dolencia degenerativa, lo que le hace estar ausente en ocasiones. Terelu asegura que su progenitora todavía la reconoce y a veces ve Sálvame por las tardes para celebrar su trabajo de presentadora. "Dice ‘ay, mi hija, mira qué guapa’. Ya no me riñe y lo echo de menos", relata.

Sin embargo, María Teresa no está al tanto de lo que sucede en televisión y desconoce, por ejemplo, que Sálvame termina el próximo 23 de junio. Ni Terelu ni Carmen Borrego quieren contárselo porque no saben cómo se lo va a tomar. "No sé si se lo voy a contar porque tampoco sé si es bueno para ella. Sabe que yo presento Sálvame... pero apenas lo ve".

No es la primera vez que Terelu ahoga sus penas con la prensa. La última Semana Santa fue complicada ya que no contar con su madre como cada año en Málaga fue muy doloroso para ella. Desde que salieron a la luz las últimas imágenes de Teresa, algo desmejorada y con una notable pérdida de peso, sus hijas no han dejado de suplicar respeto a los medios de comunicación, siendo ellas la única fuente de información sobre el estado de salud de su madre.

"Mi vida está llena de más preocupaciones. Mi única preocupación no solo es mi hija. Cuando el pilar de tu vida no pasa por el mejor momento, eso también te arrastra", confesó la presentadora en el mes de abril. A Terelu "se le caen las lágrimas" pensando que su madre no volverá "nunca a más" a vivir la Semana Santa malagueña que tan buenos momentos le trae a la memoria: "Me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña (…) Tengo el corazón en mil pedazos porque sabe lo mucho que la ha disfrutado durante tantos años".